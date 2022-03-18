Концепция благоустройства площади
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Определен подрядчик для благоустройства площади Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, на конкурс была подана только одна заявка от ООО "Автодорстрой".
Компания должна завершить работы до 15 июля.
Напомним, что в рамках благоустройства площади Советской планируется установить лавочки, детские площадки и новые остановочные павильоны.
Также будут проведены работы по озеленению территории, зону парковки отделят от пешеходной части. Кроме того, на площади организуют места для занятия спортом и мемориальную зону в районе стелы с именами почетных жителей района.
Стоимость проведения благоустройства оценена в 43,6 млн рублей.
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