Определен подрядчик для благоустройства площади Советской в Нижнем Новгороде Общество

Концепция благоустройства площади Фото: с сайта Среда800

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Определен подрядчик для благоустройства площади Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, на конкурс была подана только одна заявка от ООО "Автодорстрой".

Компания должна завершить работы до 15 июля.

Напомним, что в рамках благоустройства площади Советской планируется установить лавочки, детские площадки и новые остановочные павильоны.

Также будут проведены работы по озеленению территории, зону парковки отделят от пешеходной части. Кроме того, на площади организуют места для занятия спортом и мемориальную зону в районе стелы с именами почетных жителей района.

Стоимость проведения благоустройства оценена в 43,6 млн рублей.