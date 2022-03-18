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Общество

Капремонт школы №156 в Нижнем Новгороде завершится раньше срока

12 апреля 2022 16:39  [136] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Капремонт школы №156 в Нижнем Новгороде завершится раньше срока. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно информации, в здании школы уже полностью заменили и утеплили кровлю, залили полы, оштукатурили кабинеты, смонтировали систему отопления. В настоящее время рабочие делают электрику и пожароохранную сигнализацию.

Как рассказал гендиректор подрядной организации Антон Наумов, в школе осталось провести чистовые работы. 

Контракт с подрядчиком заключен до сентября текущего года, но компания планирует закончить работы раньше, чтобы администрация школы могла подготовиться к новому учебному году.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что в городе уже завершен комплексный капитальный ремонт в школах № 171, 29, 106. Также завершаются ремонтные работы и устраняются недоделки в школах № 167 и № 73.

Кроме того, была обновлена кровля в гимназии № 25, кровля и фасад в гимназии № 50, фасад в детском саду № 231, завершаются работы по ремонту кровли в детском саду № 205.

Глава города добавил, что в школе № 100 была отремонтирована система отопления, также была проведена внутренняя отделка и ремонт системы электроснабжения. В марте 2022 года заключен муниципальный контракт на капремонт в здании гимназии № 25.

По словам мэра, в 2022 году в Нижнем Новгороде планируется ремонт в школах № 14, 79 и 139, в гимназии № 13, а также ремонт кровель в шести детских садах: № 102, 30, 275, 83, 469 и 90.

Ранее сообщалось, что корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября.

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Теги:
капремонт Школы
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