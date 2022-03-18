Электроснабжение и отопление отключено в домах трех районов Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Электроснабжение и отопление отключено в домах трех районов Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Согласно информации, в течение дня - с 09:00 до 17:00 в домах в Автозаводском районе (ул. Красных партизан,12,14,16, пр-т. Ильича,42а,Кирова,35) будет отключено электроснабжение.

Помимо этого, в первой половине дня отопление отключат в двух районах города. В частности, дом №47 по ул. Республиканская останется без горячего водоснабжения и отопления.

До 14:00 также будет приостановлена подача горячего водоснабжения в доме №15 по ул. Московское шоссе.

Отмечается, что все отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.