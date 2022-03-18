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Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" ограничил подачу тепла на нежилые объекты должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, компания ограничила подачу тепла на объекты четырех юридических лиц Дзержинска и Кстова. Общая сумма долга этих клиентов на момент начала процедуры составляла более 800 тысяч рублей.
В марте 2022 года в список на ограничение или отключение поставки тепловой энергии были включены 36 неплательщиков-юридических лиц. Им были направлены соответствующие уведомления. После чего 32 оплатили долг на общую сумму 10 млн рублей.
В отношении двух: ООО "Полиграфпром", ОАО "Российские железные дороги" введено частичное ограничение подачи ресурса. Теплоснабжение данных клиентов в полном объеме будет возобновлено только после полного погашения ими задолженности, а в случае неоплаты долга поставка тепловой энергии будет отключена совсем. Так, например, в Кстово за долги было полностью отключено от теплопотребления ООО "Строймонтажизоляция", в Дзержинске - АО "Профилактическая дезинфекция".
Компания напоминает, что для юридических лиц в круглосуточном режиме работает Личный кабинет на сайте компании и мобильное приложение "ЭнергосбыТ Плюс", чтобы у клиентов была возможность оперативно оплачивать счета.
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