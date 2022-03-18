НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию и.о. директора нижегородского депкульта Светланы Гуляевой Общество

НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию и.о. директора нижегородского департамента культуры Светланы Гуляевой.

Тема интернет-конференции: "Работа учреждений культуры Нижнего Новгорода летом 2022 года".

Вопросы Светлане Гуляевой принимаются до 19 апреля.

В рамках интернет-конференции Светлана Гуляева расскажет об обновлении парков областного центра, приобретении инструментов для музыкальных школ, а также мероприятиях, которые ждут нижегородцев летом 2022 года.