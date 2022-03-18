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Общество

Ограждения и лавочки окрашивают в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде

13 апреля 2022 15:45  [89] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограждения и лавочки окрашивают в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городской администрации.

Согласно информации, установление плюсовой температуры позволило приступить к покрасочным работам.

Так, в Сормовском районе покрасили газонные ограждения, лавочки и поменяли урны в сквере в Центре Сормова. Также были очищены прибордюрные полосы на улицах Сутырина, Федосеенко, Коммунальной, Культуры, а мойка отбойного бруса прошла на объездной ТЭЦ и ул. Дубравной.

МБУ "Центр" в Нижегородском районе провели работы на Зеленском и Георгиевском съездах, пл.Минина, Казанском шоссе, улицах Варварской, Родионова, Ковалихинской. Также в порядок были приведены улицы Ковровская, Фруктовая, Деловая, Верхне-Печерская, Усилова и Лопатина.

В Канавинском районе сегодня прометают тротуары и проезжие части, собирают мусор в микрорайонах Гордеевский, Мещерское озеро и Ярмарка. Мойка остановочных павильонов проходит по улицам Бетанкура, Самаркандской, а также на Мещерском бульваре. На улице Сергея Акимова продолжается планировка осевого газона. На Волжской набережной ремонтируют ограждение. На Комсомольском шоссе очищают колодцы, а на Московском шоссе приводят в порядок прибордюрные полосы.

Мойка остановочных павильонов и площадок, лавочек и ограждения безопасности прошла в микрорайонах Щербинки-1 и 2 и ул. Тропининской в Приокском районе. Кроме того, продолжается уборка прибордюрных полос на проспекте Гагарина, улицах Лебедева, Военных Комиссаров, Батумской и Луганской.  Как рассказал и.о. главы района Вадим Харченко, ночью был завершен ямочный ремонт на проспекте Гагарина.

В Автозаводском районе подрядные организации очищают прибордюрной полосы на ул. Героя Смирнова, Строкина, Веденяпина, Автомеханической, Комсомольской, Лесной, пр. Бусыгина и других. Идет ремонт решетки дождеприемника на ул. Янки Купалы. 

По словам главы администрации Московского района Владимира Кропотина, продолжается очистка прибордюрных полос от пыли и грязи в микрорайоне Бурнаковском, на пр.Героев, на ул. Куйбышева, М.Воронова, Рябцева, Ярошенко. Также приводятся в порядок газоны в сквере Безрукова, пр. Героев (около ТЦ "Москва"), на ул. Чаадаева, ул. Клюева, на Сормовском шоссе. Кроме того, ямочный ремонт проводится на ул.Коммунальная и ул.Буревестника

Дорожные службы продолжают приводить в порядок улицы Бекетова, Генкиной, Малиновского, Васюнина, Ижорскую и проспект Гагарина в Советском районе. Придомовые территории очищают 450 дворников.

В Ленинском районе прибордюрные полосы и ограждения были очищены Новикова-Прибоя, а дождеприемные колодцы были очищены на улицах Космонавта Комарова и Переходникова. Также был собран мусор на улицах Памирской, Новикова-Прибоя, Героя Попова и Перекопской.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт дорог в рамках месячника по благоустройству начался в Нижнем Новгороде.

Напомним, что общегородской субботник в Нижнем Новгороде пройдет 16 апреля.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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