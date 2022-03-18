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Ограничения на парковку будут введены на участке переулка Алексея Аристова с 5 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, с 5 мая на участке переулка Алексея Аристова от дома № 21 на улице Краснозвёздной до проспекта Гагарина будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.
Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей с 8:00 до 19:00 на участке переулка Алексея Аристова от дома №62 по проспекту Гагарина до дома №21 на улице Краснозвёздной.
Как сообщили в департаменте, ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.
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