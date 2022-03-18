Ограничения на парковку будут введены на участке переулка Алексея Аристова с 5 мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ограничения на парковку будут введены на участке переулка Алексея Аристова с 5 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 5 мая на участке переулка Алексея Аристова от дома № 21 на улице Краснозвёздной до проспекта Гагарина будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.

Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей с 8:00 до 19:00 на участке переулка Алексея Аристова от дома №62 по проспекту Гагарина до дома №21 на улице Краснозвёздной.

Как сообщили в департаменте, ограничения необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.