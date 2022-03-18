Продовольственная ярмарка пройдет 16-17 апреля на площади Советской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Продовольственная ярмарка пройдет 16-17 апреля на площади Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции: картофель, овощи, хлеб, сыры, рыба, соленья, мед, кондитерские изделия, молочная, мясная и прочая продукция от сельскохозяйственных организаций, фермеров, личных подсобных хозяйств Нижегородской области и предприятий Облпотребсоюза.

Торговая площадка у администрации Советского района будет работать в ближайшие субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи торговых мест создано на ярмарках Нижнего Новгорода.

Таже напомним, что ассортимент продукции на ярмарках выходного дня будет расширен в Нижегородской области.