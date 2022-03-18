РАНХиГС займется переобучением безработных и работников под риском увольнения Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

РАНХиГС займется переобучением безработных и работников под риском увольнения. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Согласно информации, 12 апреля Российская академия народного хозяйства при Президенте РФ (РАНХиГС) начала прием заявок на бесплатное переобучение по программе содействия занятости от граждан, потерявших работу и работников, находящихся под риском увольнения.

Подать заявку на обучение можно на портале "Работа России".

Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что при старте обучения заключается договор с будущим работодателем. Это позволит гражданам, находящимся под риском увольнения, максимально быстро перейти на новую работу.

Соискатели смогут пройти переобучение по более чем тысячи специальностям, половина из которых связана с работой в бюджетной сфере. С полным списком можно ознакомиться также на портале "Работа России".

Ранее сообщалось, что студенты из Донецка и Луганска смогут продолжить обучение в Нижегородском институте управления РАНХиГС.