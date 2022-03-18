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Общество

Нижегородцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию в "Студенческом правовом бюро" на базе ТОС

13 апреля 2022 17:53  [55] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут получить бесплатную юридическую консультацию в "Студенческом правовом бюро" на базе ТОС. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в Нижнем Новгороде в помещениях Советов общественного самоуправления ТОС возобновилась работа Центров правовой помощи для горожан. Они были созданы в рамках официального соглашения о сотрудничестве между Нижегородским филиалом ВШЭ и городской Думой Нижнего Новгорода, которое было подписано в 2005 году.

В настоящее время 13 Центров информационно-правовой поддержки населения действуют во всех районах города. В год 106 студентов факультета права нижегородского НИУ ВШЭ проводят около 400 консультаций.

Студенты дают бесплатные юридические консультации, оказывают помощь в составлении исковых заявлений, ходатайств, обращений в судебные и иные инстанции, представляют при необходимости интересы социально незащищенных граждан в суде, а также организуют семинары для жителей по различным правовым вопросам.

С графиком работы центров Студенческого правового бюро и контактной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что бесплатная юрпомощь нижегородцам в 2021 году была оказана по 725 000 обращений.

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Теги:
Городская дума Студенты Юрпомощь
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