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Общество

Евгений Люлин: "Общими усилиями мы сможем реализовать многие перспективные проекты"

13 апреля 2022 18:39  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 13 апреля посетил с рабочим визитом Дзержинск. Он принял участие в совещании по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета города химиков. В мероприятии также приняли участие мэр города Иван Носков, председатель Гордумы Виктория Николаева, а также депутаты ЗС НО и дзержинской Думы.

Главной темой совещания стало рассмотрение предложений по финансированию "Программы-100", сообщили в пресс-службе областного парламента.

Первоочередными мероприятиями на 2022 год для подготовки города к празднованию 100-летия названы благоустройство и озеленение города, содержание автомобильных дорог местного значения, расселение МКД по ул. Ситнова, проведение капремонта здания Центра развития предпринимательства, проведение комплексных работ по сохранению объектов культурного наследия.

Общий объём необходимого финансирования на реализацию "Программы-100" с 2022 по 2030 годы составляет более 33 млрд рублей.

"Программа-100" должна охватить абсолютно все сферы жизни Дзержинска. Это и реновация городских пространств, и расселение аварийного фонда, и строительство новых дорог, и ремонт уже существующих", - подчеркнул Евгений Люлин.

Он отметил, что важно уделить внимание развитию муниципального транспорта, созданию в городе системы видеонаблюдения, строительству школ и детских садов, реконструкции и капремонту объектов культуры, созданию объектов туристического кластера, строительству специализированных спортивных центров, а также решению вопросов экологической безопасности.

По словам спикера ЗС НО, в мае планируется провести расширенное совещание по обсуждению "Программы-100" с участием областного правительства и представителей общественности. На нём будут обсуждаться этапы и направления развития города.

"Важно, чтобы и сами дзержинцы подключались к этому вопросу. Общими усилиями мы сможем реализовать все перспективные проекты", - отметил Евгений Люлин.

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Теги:
Дзержинск Евгений Люлин Юбилеи и праздники
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