Иван Носков: "У всех ветвей власти региона единое мнение относительно будущего Дзержинска" Политика

Фото: соцсети Ивана Носкова

"У всех ветвей власти региона единое мнение относительно будущего Дзержинска", - написал глава Дзержинска Иван Носков в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, вчера в администрации города прошло выездное заседание комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам.

"В числе прочего обсудили и программу "Дзержинск-100". Почему я так много уделяю ей внимания? Потому что она даёт реальную возможность вернуть город к жизни после долгого застоя. Хватит регрессии, пора более активно прогрессировать", - написал Иван Носков.

Мэр города также отметил, что Дзержинск - город исторически промышленный, здесь нужно поддерживать благоприятный инвестиционный климат.

"Но надо понимать, что инвестору нужны не только площади, самый ценный ресурс - кадры! И город должен стать комфортным для людей всех возрастов. С учётом этого мы и делали программу "Дзержинск-100", рассчитывая на перспективу, на будущее", - сказал он.

"К обсуждению программы ещё будем возвращаться. Главное, что я для себя отметил по итогам совещания: у всех ветвей власти региона единое мнение относительно будущего Дзержинска. Он должен оставаться важной частью экономики нашей области", - резюмировал Иван Носков.