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Бизнес

Челябинская область будет перенимать нижегородский опыт развития региональных центров "Мой Бизнес"

14 апреля 2022 09:25  [1] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Челябинская область будет перенимать нижегородский опыт развития региональных центров "Мой Бизнес". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, делегация Челябинской области посетила областной центр "Мой Бизнес" в ходе официального визита в Нижегородскую область.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, нижегородский опыт станет полезным для развития инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе.

"Мы будем переходить от кустовой системы размещения центров поддержки, при которой предприниматель может получить услуги в ближайшем к нему крупном населенном пункте, без привязки к муниципалитету, к территориальной, при которой центр поддержки есть в каждом муниципалитете. Такая система, как мы увидели, успешно работает в Нижегородской области и позволяет эффективно реализовывать меры поддержки бизнеса", - сказал он.

Напомним, центры "Мой бизнес" открываются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" по всей стране.

В свою очередь министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что в регионе разработана система сертификации для центров поддержки предпринимательства на основе лучших практик региона и страны.

"Собрали необходимый комплекс знаний и навыков, которыми должны обладать консультанты для эффективной реализации мер поддержки. На базе сертифицированных центров мы открываем окна "Мой Бизнес". На сегодняшний день в Нижегородской области действуют филиалы уже в 35 муниципалитетах", - уточнил министр.

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Теги:
бизнес
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