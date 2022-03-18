ОМК и FESCO договорились об экспортных перевозках металлургической продукции Бизнес

Фото: из архива FESCO

ОМК и FESCO договорились об экспортных перевозках металлургической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.

Согласно информации, выксунский завод Объединенной металлургической компании и транспортная группа FESCO 12 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки трубной и колесной продукции предприятия на Ближний Восток, а также в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Подписание прошло в рамках выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia.

Также стороны будут развивать импортные перевозки компонентов и оборудования для производств ОМК.

По словам начальника управления по внешним перевозкам выксунского завода ОМК Валентины Елисеевой, в настоящее время важен выбор надежного партнера

"На фоне перестраивающейся логистики как ключевого звена высокого клиентского сервиса важен выбор надежного партнера. Компания имеет успешный опыт работы с FESCO по транспортировке продукции завода ОМК в Челябинске. Уверена, сотрудничество с выксунским заводом, крупнейшим предприятием компании, будет столь же эффективным. Партнерство обеспечит наших клиентов бесперебойными поставками продукции, гарантирует их надежность и своевременность", - отметила Валентина Елисеева.