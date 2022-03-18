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Общество

"The Телки" — самый популярный сериал Wink с начала года

14 апреля 2022 13:30  [61] Общество

Фото: пресс-служба компании

"The Телки" — самый популярный сериал Wink с начала года. Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

Согласно информации, 14 апреля видеосервис Wink покажет заключительный эпизод сериала, который уже стал самым популярным с начала 2022 года.

В общей сложности семь серий посмотрели более 4 миллионов раз. Сериал по мотивам одноименного бестселлера Сергея Минаева снят компанией "Медиаслово" по заказу "НМГ Студии" и пополнил линейки Wink Originals и more originals.

Зрители, которые традиционно дожидаются выхода всех эпизодов, получили возможность посмотреть историю целиком и за один уикенд раскрыть все интриги порочного триллера о женской мести.

Главный герой сериала — Андрей Миркин, успешный руководитель большого пиар-агентства. Он не останавливается ни перед чем, чтобы уничтожить репутацию соперников заказчика. Одна из причин успехов Миркина — использование секса в выстраивании бизнес-отношений. Но в один прекрасный момент все излюбленные приемы начинают работать против него самого. Сделки, деловые связи и семейная жизнь рушатся, срочно нужно гасить многомиллионный кредит. И речь уже не о спасении бизнеса, а о сохранении свободы и даже жизни — Миркина подозревают в убийстве.

Пощады не будет — женщин обижать не рекомендуется, иначе они превратят жизнь виновного в настоящий триллер. Действие перенесено из нулевых (книга Сергея Минаева вышла в 2008 году) во время победившего диджитала с Telegram-каналами, майнингом и прочими приметами настоящего. В сериале снялись Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю, Изабель Эйдлен, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие.

“Сериал поражает своей откровенностью, без купюр показывая, как главный герой сделал секс частью бизнес-процессов. Но когда его партнерши поймут, что их всех просто использовали, то начинается история беспощадной женской мести, без оглядки на средства. Успех сериалу “The Телки” во многом обеспечил сильный актерский состав, который собрали авторы и продюсеры. Каждая актриса придала истории глубокое, по-своему обаятельное измерение. Ну и, конечно, все они сделали картинку невыразимо прекрасной", — сказал продюсер сериала от видеосервиса Wink, директор по контентной политике “Ростелекома" Александр Косарим.

"На съемках мы прошли многомесячный путь с актерами не просто вместе и в хороших отношениях, а в соавторстве. Иногда прямо на площадке переписывали диалоги. Все звезды были очень вовлечены в процесс — это была абсолютно честная работа. Однажды съемочной группе пришлось разделиться на две части, чтобы работать параллельно, и Милош стал сорежиссером на втором участке. Он настоящий соратник. Если говорить о самой истории, то женская месть не знает преград, но мне кажется, что женщины мстят только от большой любви. Потому что месть дело тяжелое, а ни одна женщина и пальцем не пошевелит ради мужчины, к которому она равнодушна", — подчеркнула режиссер сериала Мария Агранович.

"Ничто не может объединить совершенно разных и не знакомых между собой женщин так сильно, как общий враг. Однако, как только цель будет достигнута, то и отношения закончатся. Для настоящей дружбы нужно много человеческих, а не ситуативных совпадений", — так ответила актриса Паулина Андреева на вопрос, может ли месть стать поводом для женской дружбы.

"Моя героиня — настоящий профессионал. И когда появляется угроза делу всей ее жизни, она бросается на его защиту. Миркин становится врагом, тем человеком, который пытается разрушить их совместный проект. Виктория действует импульсивно и не до конца понимает, что творит, но когда начинает происходить непоправимое, она нащупывает верный, безболезненный выход из ситуации. Для меня изначально было важно, какое решение героиня примет в финале. Поступок, на который решается Вика, близок мне, он — одно из важнейших открытий для меня. Чтобы не быть фигурой в чужой игре, важно суметь начать свою собственную”, — рассказала актриса Любовь Аксенова, которая сыграла в сериале роль правой руки Миркина в пиар-агентстве.
 

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