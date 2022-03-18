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Общество

Комплексное благоустройство сквера по ул.Генерала Зимина стартовало в Канавинском районе

14 апреля 2022 13:35  [65] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Подрядная организация приступила к работам по комплексному благоустройству сквера по улице Генерала Зимина - от дома №36 до дома №39.

Как уточнили в администрации Канавинского района, благоустройство проводится по программе "Формирование комфортной городской среды".

Согласно информации, в сквере планируется посадить более 700 кустарников и деревьев, а также оформить двухрядную живую изгородь из 400 саженцев.

Кроме того, на территории будет уложено более 2 тыс. кв. м брусчатки, а также асфальтовое покрытие и резиновая плитка.

В обновлённом сквере появится детская площадка, оборудованная балансиром, каруселью, качелями, корабликом, мостиком, песочницей, пружинками, кубами и другим оборудованием для развития физических навыков. Кроме того, на площадке будет установлен детский комплекс, появятся скамьи и урны.

Работы планируется завершить уже в июле 2022 года.

Всего же в Канавинском районе по программе ФКГС планируется благоустроить три общественных пространства - ещё сквер по улице Марата, где работы также уже начались, и зону отдыха "Берёзовая роща".

Ранее сообщалось, что всего в Нижнем Новгороде в 2022 году благоустроят 30 общественных пространств.

Напомним, с 15 апреля по 30 мая в Нижегородской области будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году в рамках программы ФКГС.

В частности, на территории Нижнего Новгорода на голосование представлена 41 территория.

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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