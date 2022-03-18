Еще 30 автомобилей пополнили автопарк противопожарной службы Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 30 автомобилей пополнили автопарк противопожарной службы Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в церемонии вручения ключей от пожарно-спасательной техники приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, начальник Главного управления пожарной охраны МЧС России Валентин Нелюбов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, а также руководящий и личный состав подразделений Главного управления МЧС России по Нижегородской области и регионального Управления по делам ГО, ЧС и ПБ.

Отмечается, что 30 пожарно-спасательных автомобилей - это очередная партия из 124 единиц спецтехники, которые правительство Нижегородской области планирует закупить в течение 2021-2022 годов.

Новые автомобили будут охранять от пожаров Нижний Новгород и населенные пункты Нижегородской области.

По словам замгубернатора региона Андрея Гнеушева, несмотря на сложную экономическую обстановку, правительство региона находит все возможности для обеспечения пожарной безопасности.

"Противопожарная служба Нижегородской области держит высокую планку безупречного профессионализма и верного служения Отечеству. Мы надеемся, что эта техника поможет в вашей службе по защите населения от стихийных бедствия и пожаров, послужит хорошим подспорьем в вашей работе", - сказал он.

Также в рамках торжественной церемонии Андрей Гнеушев вручил благодарственные письма правительства Нижегородской области сотрудникам нижегородского пожарно-спасательного гарнизона за борьбу с лесными пожарами летом 2021 года.

Заместитель министра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов в свою очередь вручил нижегородским спасателям медали МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".