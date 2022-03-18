Парковка на местном проезде улицы Семашко в Нижнем Новгороде будет ограничена с 5 мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка на местном проезде улицы Семашко в Нижнем Новгороде будет ограничена с 5 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, парковка и стоянка будут запрещены около дома №21 корп.1 на улице Семашко.

Как пояснили в департаменте, ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что также с 5 мая будут введены ограничения на парковку на участке переулка Алексея Аристова.