Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2022 18:20  [29] Улицы и фасады домов моют в рамках месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде
14 апреля 2022 18:12  [52] Парковка на местном проезде улицы Семашко в Нижнем Новгороде будет ограничена с 5 мая
14 апреля 2022 18:01  [44] Нижегородцы направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени"
14 апреля 2022 17:36  [98] Изба XIX века будет отреставрирована в "Щелковском хуторе"
14 апреля 2022 16:26  [149] Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 28 апреля
14 апреля 2022 16:22  [141] Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области
14 апреля 2022 15:53  [160] Нижегородские опоры освещения будут защищены от рекламы сеткой-рабицей
14 апреля 2022 15:21  [159] Около шести тысяч анализов подтвердили высокое качество холодной воды в Нижнем Новгороде
14 апреля 2022 15:11  [156] Еще 30 автомобилей пополнили автопарк противопожарной службы Нижегородской области
14 апреля 2022 14:17  [168] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании по программе ФКГС на 2023 год
Общество

Парковка на местном проезде улицы Семашко в Нижнем Новгороде будет ограничена с 5 мая

14 апреля 2022 18:12  [52] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковка на местном проезде улицы Семашко в Нижнем Новгороде будет ограничена с 5 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, парковка и стоянка будут запрещены около дома №21 корп.1 на улице Семашко.

Как пояснили в департаменте, ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного встречного разъезда транспортных средств.

Ранее сообщалось, что также с 5 мая будут введены ограничения на парковку на участке переулка Алексея Аристова.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph