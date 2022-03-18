Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" в Нижегородской области за 1 квартал вырос почти на 1 млрд рублей Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Кредитный портфель МСБ банка "Открытие" вырос за первый квартал текущего года на 940 млн рублей и превысил 7 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года портфель вырос на 26%. Выдачи за указанный период превысили 2 млрд рублей, что почти двое выше показателей 1 квартала 2021 года.

Кроме того, в марте нижегородские предприниматели смогли воспользоваться программой кредитных каникул по закону 106-ФЗ. Сумма предоставленных льгот составила 170 млн рублей.

В рамках закона 106-ФЗ банк "Открытие" предоставляет своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям кредитные каникулы. Для этого предприятие должно состоять в едином реестре субъектов МСП. Каникулы распространяются на кредиты, взятые не позже 1 марта 2022 года. Предпринимателям может быть предоставлена отсрочка по погашению основного долга и процентов на срок до полугода. Обратиться с соответствующим заявлением в банк можно до 30 сентября 2022 года включительно.

Дополнительно банк "Открытие" запустил собственную программу упрощенной реструктуризации кредитов для малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита, кредитной линии или овердрафта – вне зависимости от даты оформления кредита. Банк предлагает отсрочку погашения основного долга и уплаты начисленных процентов на срок до 6 месяцев с капитализацией процентов в основной долг, а также пролонгацию действующих кредитов. Эта программа для тех, кто не подходит под критерии 106-ФЗ.

До 30 апреля 2022 года включительно льготное расчетно-кассовое обслуживание от банка "Открытие" могут оформить юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой. Для этого достаточно открыть в банке расчетный счет с пакетом услуг "Свой бизнес". Предприниматели получат полгода бесплатного РКО и 15% годовых на среднемесячный остаток по счету.

По распоряжению регулятора банк "Открытие" с 18 апреля по 31 августа 2022 году снижает ставку банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций – вместо рыночных 1,5-2,5%. Пониженная комиссия будет распространяться на розничную продажу продуктов питания, оплату потребительских товаров, услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, оплату топлива, продажу медицинских изделий и лекарственных препаратов для медицинского применения, услуги по перевозке пассажиров и ряд других.