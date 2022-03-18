Региональный этап Всероссийского конкурса "Регион добрых дел" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области объявили открытый конкурсный отбор региональных проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел — 2022". Об этом сообщает Минобразования Нижегородской области.

Согласно информации, конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Цель конкурса – создание условий для развития добровольческой деятельности в Нижегородской области.

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

Проекты принимаются по четырём направлениям: школьное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и "серебряное" добровольчество.

Заявки принимаются до 5 мая по e-mail: volonter@deti-nn.ru с пометкой "Регион добрых дел – заявка". Документы, необходимые для оформления заявки, размещены по ссылке.

Вопросы можно задать по телефону: (831) 434 31 44 и электронной почте: volonter@deti-nn.ru.

Лучшие нижегородские проекты регионального этапа будут представлять Нижегородскую область во всероссийском этапе конкурса. Субъекты РФ будут претендовать на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на реализацию лучших практик.

Напомним, что конкурс "Регион добрый дел" впервые прошёл в 2018 году, когда в России был объявлен Год добровольца.

В 2021 году в конкурсе участвовало 58 субъектов РФ. Общий призовой фонд конкурса составил более 223,4 млн рублей. Нижегородская область вошла в число победителей: региону было предоставлено федеральное софинансирование в размере более 6,3 млн рублей на реализацию программы комплексной поддержки и развития сети ресурсных центров в 15-ти муниципальных районах.