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Общество

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Дзержинске

15 апреля 2022 09:45  [1] Общество

Фото: пресс-служба компании

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя пройдут в Дзержинске 26 апреля. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, такие испытания позволяют выявить наиболее проблемные участки тепловых сетей для первоочередного ремонта, а также подтвердить их компенсирующую способность при температурных изменениях.

По правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся один раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Предыдущие подобные испытания теплосетей проводились в Дзержинске в апреле 2017 года. Программа испытаний согласована с администрацией города.

Испытания пройдут на всех тепловых сетях от Дзержинской ТЭЦ, включая внутренние системы отопления потребителей. По их результатам будут внесены соответствующие корректировки в план летних ремонтных работ.

По программе испытаний температура теплоносителя в тепловой сети будет плавно повышаться до 115 град. С в подающих трубопроводах на выходе с Дзержинской ТЭЦ и будет поддерживаться при максимальных значениях не менее двух часов.

На время проведения испытаний от тепловых сетей будут отключены отопительные системы детских и лечебных учреждений, неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, калориферные установки. Потребители, для которых не допускаются перерывы в подаче тепловой энергии (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей) будут переведены на питание от собственных резервных источников тепловой энергии.

В компании отметили, что при обнаружении повреждений тепловых сетей необходимо немедленно сообщить в диспетчерскую службу Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 26-66-71, 25-95-70 или в городскую оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

Дзержинские тепловые сети просят потребителей проявить понимание и приносят извинения за возможные неудобства в ходе проведения испытаний.

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Теги:
Дзержинск Т Плюс
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