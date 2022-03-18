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Бизнес

ВТБ: спрос на цифровые карты вырос в 2,5 раза

15 апреля 2022 11:48  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ: спрос на цифровые карты вырос в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты ВТБ в марте увеличили спрос на цифровые карты в 2,5 раза по сравнению с февралем. За месяц банк выпустил свыше 200 тыс. таких карт – в 4,5 раза больше, чем годом ранее. При этом 70% новых цифровых карт в первом квартале оформлялось на базе национальной платежной системы.

По итогам первого квартала ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на цифровые банковские карты. За три месяца клиенты оформили 360 тыс. таких карт – в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковый спрос пришелся на март: за этот месяц банк выпустил для клиентов 210 тыс. виртуальных карт. Это в 2,5 раза превышает показатели февраля и почти в 5 раз больше, чем за март прошлого года. Всего в 2021 году клиенты оформили 650 тыс. цифровых карт.

Особым спросом у клиентов пользовались виртуальные карты на базе платежной системы "Мир" - на них в первом квартале пришлось 70% общего объема цифровой эмиссии, а в марте спрос по сравнению с февралем вырос в 6,5 раза.

"В марте спрос на цифровые карты кратно вырос благодаря возможности мгновенно выпустить их в ВТБ Онлайн. Клиенты воспользовались этой опцией и начали активно использовать виртуальные карты на базе национальной платежной системы для оплаты покупок. Сегодня цифровой картой "Мир" можно расплатиться как в онлайн-магазинах, так и в торговых точках офлайн с помощью сервисов Samsung Pay и Mir Pay. Мы ожидаем, что в апреле спрос на виртуальные карты вернется к показателям января-февраля, так как большая часть тех, кто хотел открыть цифровые карты, уже воспользовался такой возможностью", - комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

ВТБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт в декабре 2019 года, виртуальных кредитных карт – в декабре 2020 года. В марте прошлого года, помимо карт международных платежных систем, клиентам банка также стала доступна виртуальная дебетовая карта "Мир". С марта этого года клиенты могут заказать кредитную "Карту возможностей" на платежной системе "Мир".

Цифровая карта – это высокотехнологичная альтернатива пластику. Она оформляется в ВТБ Онлайн в несколько кликов. Сразу после этого ей можно пользоваться как полноценной картой: расплачиваться за покупки онлайн, совершать переводы, снимать наличные с помощью QR-кода и получать преимущества в рамках программы лояльности.

Выпустить цифровую карту можно как в дополнение к пластиковой, так и взамен ее. Клиент может выбрать виртуальный аналог вместо перевыпуска пластика.

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Теги:
Банки ВТБ
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