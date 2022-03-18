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"Севильский цирюльник" на итальянском языке покажут в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Согласно информации, 16 и 17 апреля на сцене театра пройдет опера Дж. Россини "Севильский цирюльник".
Постановка будет исполнена на итальянском языке с построчным переводом. На сцену выйдут артисты Нижегородской труппы и приглашенные солисты из театров "Новая Опера" (г.Москва) и "Мюзик-холл" (г.Санкт-Петербург). За дирижерским пультом – главный дирижер театра Дмитрий Синьковский.
Отмечается, что зрители увидят оперу в постановке заслуженного деятеля искусств Белоруссии, заслуженного артиста России Отара Дадишкилиани, но зрителей ждут некоторые обновления.
Так, на сцену выйдет обновленный состав артистов, среди них как любимые зрителями солисты Нижегородской оперы – Гарри Агаджанян (Дон Базилио), Татьяна Иващенко (Берта), Алексей Кошелев (Фиорелло, Солдат), Николай Печенкин (Нотариус), так и новые исполнители.
Дирижер спектакля - Дмитрий Синьковский.
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