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Культура и отдых

"Севильский цирюльник" на итальянском языке покажут в нижегородском театре оперы и балета

15 апреля 2022 13:13  [96] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Севильский цирюльник" на итальянском языке покажут в Нижегородском театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Согласно информации, 16 и 17 апреля на сцене театра пройдет опера Дж. Россини "Севильский цирюльник".

Постановка будет исполнена на итальянском языке с построчным переводом. На сцену выйдут артисты Нижегородской труппы и приглашенные солисты из театров "Новая Опера" (г.Москва) и "Мюзик-холл" (г.Санкт-Петербург). За дирижерским пультом – главный дирижер театра Дмитрий Синьковский.

Отмечается, что зрители увидят оперу в постановке заслуженного деятеля искусств Белоруссии, заслуженного артиста России Отара Дадишкилиани, но зрителей ждут некоторые обновления.

Так, на сцену выйдет обновленный состав артистов, среди них как любимые зрителями солисты Нижегородской оперы – Гарри Агаджанян (Дон Базилио), Татьяна Иващенко (Берта), Алексей Кошелев (Фиорелло, Солдат), Николай Печенкин (Нотариус), так и новые исполнители.

Дирижер спектакля - Дмитрий Синьковский.

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