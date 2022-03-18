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Бизнес

Нижегородские предприятия пищепрома с начала года увеличили производство продуктов питания

15 апреля 2022 14:01  [46] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские предприятия пищепрома с начала года увеличили производство продуктов питания. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Согласно информации, с января по февраль выпуск молока в Нижегородской области увеличился на 7% до 34,5 тыс. тонн, творога – на 9,6%, до 2,2 тыс. тонн; зерновых продуктов – на 35,2%, до 1,8 тыс. тонн; макаронных изделий – на 16,9%,  до 286  тонн; кисломолочных продуктов – на 13,8%, до 10,6 тыс. тонн; плодоовощных консервов – на 10,1%, до 21 506 туб.

Всего за первые 2 месяца 2022 года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона произвели продукции на сумму 22,5 млрд рублей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, в регионе реализуется более 10 инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства продукции и создание новых рабочих мест.

Так, АО "Нижегородский молочный завод №1" планирует увеличить переработку молока на предприятии с 35 до 300 тонн в сутки и расширить ассортимент молочной продукции на 55 позиций, что позволит создать 92 новых рабочих места. В этот проект будет инвестировано 2,2 млрд рублей.

Почти 2 млрд рублей АО "Сергачский сахарный завод" направит на реконструкцию и обновление оборудования, АО "Княгининское молоко" вложит более 1 млрд рублей в строительство линии по производству творога, где будет создано 30 рабочих мест.

Также около 1 млрд рублей АО "Маслосырзавод "Починковский" инвестирует в модернизацию маслодельного цеха.

Кроме того, новая технологическая линия по производству и фасовке сливочного сыра стоимостью в 300 млн рублей появится в АО "Павловский молочный завод"

Ранее сообщалось, что более 120 млн рублей будет направлено на поддержку хлебопеков Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Промышленность
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