Строительство развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгорода завершено почти на 90% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгорода завершено почти на 90%. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.

Согласно информации, на объекте уже ведется подготовка к укладке дорожного покрытия.

Планируется, что развязка откроется в конце мая. До этого подрядчик завершит работы по гидроизоляции плиты проезжей части и устройству покрытия на путепроводе и съездах. Также за это время будут установлены шумозащитные экраны, фонари, светофоры, знаки и нанесена дорожная разметка.

Как рассказал Владимир Тужилин, в настоящее время на объекте уже завершен монтаж пролетных строений. В завершающей стадии находятся работы по устройству плиты проезжей части, переустройству инженерных коммуникаций, возведению подпорных стенок, устройству съездов и сопряжений.

Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Новгорода создадут рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормовском районе жилья.

Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года.

До этого момента подрядчику предстоит выполнить гидроизоляцию пролётных строений – эти работы также уже начались. Кроме того, подрядчик должен завершить перенос коммуникаций и установку шумозащитных экранов, которые отделят развязку от жилых домов, а также выполнить асфальтирование, нанести разметку и установить дорожные знаки.