Фото:
Строительство развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгорода завершено почти на 90%. Об этом сообщил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Владимир Тужилин.
Согласно информации, на объекте уже ведется подготовка к укладке дорожного покрытия.
Планируется, что развязка откроется в конце мая. До этого подрядчик завершит работы по гидроизоляции плиты проезжей части и устройству покрытия на путепроводе и съездах. Также за это время будут установлены шумозащитные экраны, фонари, светофоры, знаки и нанесена дорожная разметка.
Как рассказал Владимир Тужилин, в настоящее время на объекте уже завершен монтаж пролетных строений. В завершающей стадии находятся работы по устройству плиты проезжей части, переустройству инженерных коммуникаций, возведению подпорных стенок, устройству съездов и сопряжений.
Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Новгорода создадут рабочую группу по расселению изымаемого для строительства развязки в Сормовском районе жилья.
Напомним, что работы по строительству развязки начались 15 сентября 2020 года. Полностью завершить строительство транспортной развязки, согласно контракту, должны к 25 мая 2022 года.
До этого момента подрядчику предстоит выполнить гидроизоляцию пролётных строений – эти работы также уже начались. Кроме того, подрядчик должен завершить перенос коммуникаций и установку шумозащитных экранов, которые отделят развязку от жилых домов, а также выполнить асфальтирование, нанести разметку и установить дорожные знаки.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+