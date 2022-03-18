Евгений Люлин: "Ильино-Заборское - пример того, как нужно комплексно развивать сельские территории" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Ильино-Заборское - пример того, как нужно комплексно развивать сельские территории", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в ходе заседания Ассоциации представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов региона при ЗС НО.

В мероприятии также приняли участие депутаты Законодательного Собрания, руководители Земских собраний, Городских дум и Советов депутатов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области, представители правительства региона.

Участники выездного заседания посетили АО "Ильино-Заборское" - сельскохозяйственное предприятие, основными видами деятельности которого являются производство молока и мяса, выращивание и реализация племенного молодняка крупного рогатого скота, кормопроизводство. В настоящее время поголовье основного дойного стада составляет более 600 голов.

Производственные показатели растут ежегодно. В 2021 году валовой надой молока составил 70,2 тысячи центнеров, выращено скота в живом весе 3130. Посевная площадь составляет 2624 га, в 2021 году сбор зерновых составил 872 т. Основной задачей при этом является обеспечение хозяйства собственными кормами. Все технологические процессы механизированы, установлено современное оборудование, регулярно расширяются производственные мощности, а молоко высшего сорта сдается на региональные заводы. Численность сотрудников – 130 человек.

"В Ильино-Заборском всегда есть, чему поучиться. Увидеть каким образом благоустраивается село, как заботятся о молодых специалистах и жилищном строительстве, в каком хорошем состоянии находятся образовательные учреждения, Дворец культуры. Проводится газ, строятся дороги, детские, спортивные площадки, развивается производство. Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" работает по максимуму. Конечно, хотелось бы большего количества домов по газификации, скорейших темпов по дорожному строительству. Нужно построить межпоселковые газопроводы. Планы есть, вместе с депутатами и правительством будем обсуждать, в какие региональные и федеральные программы нужно включиться. Правда, не понимаю, почему не все районы области участвуют в госпрограмме. Нужно быть активнее и инициативнее! Такие выездные мероприятия нужны, чтобы как раз изучать опыт коллег и перенимать лучшие практики. Считаю, что за такими решениями, как в Ильино-Заборское, будущее!" - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме сельскохозяйственного предприятия депутаты посетили ряд других социально значимых объектов, возведенных, отремонтированных или модернизированных в результате реализации различных государственных программ. В частности, участники мероприятия осмотрели строящийся комплекс очистных сооружений, на возведение которого заложено около 70 млн рублей, строительную площадку домов для молодых специалистов (всего реализуются мероприятия по возведению 26 домов), Ильино-Заборскую школу, на базе которой создан центр образования естественнонаучной и технологической направленности "Точка роста".

"Сегодня мы увидели яркий пример того, что называется комплексным развитием сельских территорий. Здесь село не просто живет, оно развивается благодаря государственной политике по его развитию и работе большого предприятия. Для меня было важно узнать, как обстоят дела со сферой образования, ведь это один из важнейших показателей качества жизни. Приятно видеть, что в местный детский сад идет больше ребят, чем 7 лет назад, а в школе учится уже около 120 детей. Видно, как здесь реализуется современная образовательная программа - ребята учатся на современном оборудовании, постигают информатику, физику. Что важно, в село приезжает большое количество молодых специалистов, школа полностью укомплектована кадрами. Осмотрели здание бывшего техникума и договорились, что вместе с профильным министерством подумаем, как можно дать ему новую жизнь, ведь здесь вполне может появиться как новый техникум, готовящий агрономов, бухгалтеров, экономистов для местных предприятий, так и кадетский корпус или центр патриотического воспитания, что сейчас тоже очень востребовано", - подчеркнула первый заместитель председателя регионального парламента Ольга Щетинина.

После осмотра объектов состоялось пленарное заседание Ассоциации, в ходе которого его участники обсудили вопросы реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области. С докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов. Так, программа включает в себя перечень мероприятий по комплексному развитию сельских территорий, строительству жилья, благоустройству инженерной инфраструктуры, заключению ученических договоров и производственных практик, улучшению жилищных условий граждан. В 2021 году на их реализацию было заложено финансирование в размере около 1 млрд рублей (в 2020 году – около 600 млн рублей). В 2022 году заложено более 900 млн рублей.

Своим опытом в работе по развитию сельских территорий поделились также председатель Совета депутатов городского округа Семеновский Николай Носков и генеральный директор АО "Ильино-Заборское", депутат комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Алексей Степанов. В своих докладах они обратили внимание участников Ассоциации на значительную роль сельскохозяйственных и промышленных предприятий в реализации проектов, направленных на формирование комфортных условий для жизни граждан, проживающих на селе.

"Во все времена Ильино-Заборское активно развивалось – были построены школа, Дом культуры, детский сад, административное здание, жилье. Мы стараемся поддерживать такой темп и сейчас, участвуя в программе "Комплексного развития сельских территорий". Производство – это хорошо, но главное - люди. Занимаемся социальной сферой, строим дома, благоустраиваем территорию. Видим основную задачу, чтобы была полная средняя школа. Каждый новый шаг дает позитив, люди понимают, что при таких условиях здесь можно оставаться. Продолжаем работать единой командой с администрацией Семеновского округа, исполнительной и законодательной властью", - сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Алексей Степанов.