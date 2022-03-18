Застрелившего жену и её брата нижегородца приговорили к 19 годам колонии Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Суд вынес приговор 64-летнему жителю Нижнего Новгорода, который обвиняется в убийстве своей супруги и её брата. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла в квартире на улице Пискунова 20 октября 2021 года. В ходе семейной ссоры обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу, а затем в её родного брата, который позднее пришёл в квартиру. От полученных ранений 54-летняя женщина и 49-летний мужчина скончались.

После этого преступник покинул квартиру и попытался скрыться с места преступления на автомобиле. Но на дороге он попал в аварию и бросил машину.

Сотрудники ГИБДД при осмотре попавшего в ДТП безхозного автомобиля нашли оружие и установили его владельца, а приехав по адресу его прописки обнаружили в квартире тела погибших.

В ходе предварительного расследования мужчина признал свою вину. Он рассказал, что причиной конфликта стал бракоразводный процесс, инициатором которого была супруга.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

С учётом позиции государственного обвинителя коллегия присяжных заседателей единодушно признала мужчину виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.