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Общество

Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи со смертью Николая Жаркова

15 апреля 2022 18:35  [48] Общество
Николай Жарков

Николай Жарков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни бывшего директора завода "Красное Сормово" Николая Жаркова.

"В 1961 году Николай Сергеевич поступил на работу на один из крупнейших городских заводов – "Красное Сормово", и работал до последнего, в 2018 году он ушел с поста генерального директора предприятия, но остался на заводе в должности советника. За более чем 60 лет трудовой деятельности Николай Сергеевич прошел большой профессиональный путь – от инженера-строителя судов до генерального директора завода, стал одним из наиболее значимых специалистов-кораблестроителей в стране, внес неоценимый вклад в развитие судостроительной отрасли и обороноспособность государства", – отметил мэр.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что сотрудники "Красного Сормова" вспоминают Николая Жаркова не только как уникального мастера своего дела и успешного руководителя, но и как друга, наставника, который никогда не отказывал в помощи и совете. "Тяжелее всего сегодня семье и близким Николая Сергеевича. Поверьте, весь город скорбит вместе с вами", – добавил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля.

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Теги:
Некролог Юрий Шалабаев
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