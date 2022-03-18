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Три человека пострадали при пожаре в 10-ти этажном доме в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже 10-ти этажного жилого дома по адресу ул. Каширская, 70 в Нижнем Новгороде поступило в 17:35.
На момент прибытия первых подразделений происходило сильное задымление из окон квартиры. Первоначальные действия были направлены на спасение людей, подчеркнули в ГУ МЧС. С применением кислородных масок были спасены 12 человек, в том числе 3 ребенка. Всего эвакуировано 46 человек
Пожар на площади в 15 кв.м. был ликвидирован в 17:56. Трое пострадавших были госпитализированы в Городскую больницу №33. Погибших нет, добавили в ведомстве.
В настоящее время устанавливается причина пожара.
Ранее сообщалось о пожарах в пяти жилых домах в селе Личадеево Ардатовского района и в здании ОКН на ул. Ульянова в Нижнем Новгороде, которые произошли также 15 апреля.
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