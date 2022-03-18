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Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в 10-ти этажном доме в Ленинском районе

15 апреля 2022 19:11  [80] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три человека пострадали при пожаре в 10-ти этажном доме в Ленинском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже 10-ти этажного жилого дома по адресу ул. Каширская, 70 в Нижнем Новгороде поступило в 17:35.

На момент прибытия первых подразделений происходило сильное задымление из окон квартиры. Первоначальные действия были направлены на спасение людей, подчеркнули в ГУ МЧС. С применением кислородных масок были спасены 12 человек, в том числе 3 ребенка. Всего эвакуировано 46 человек

Пожар на площади в 15 кв.м. был ликвидирован в 17:56. Трое пострадавших были госпитализированы в Городскую больницу №33. Погибших нет, добавили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Ранее сообщалось о пожарах в пяти жилых домах в селе Личадеево Ардатовского района и в здании ОКН на ул. Ульянова в Нижнем Новгороде, которые произошли также 15 апреля.

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Теги:
Ленинский район Пожар
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