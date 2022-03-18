Глеб Никитин: "Теме повышения финансовой грамотности в Нижегородской области уделяется особое внимание" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 апреля принял участие в окружном форуме "Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

На мероприятие, которое прошло в Чебоксарах, прибыли также полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замминистра финансов России Михаил Котюков, а также руководители ряда управлений Центробанка и Сбербанка.

Игорь Комаров подчеркнул, что форум с таким широким кругом участников и таким количеством обсуждаемых тем, касающихся финансовой грамотности, проводится впервые не только в ПФО, но и в России.

В своём выступлении Глеб Никитин рассказал, что теме повышения финансовой грамотности в Нижегородской области уделяется особое внимание.

В частности, в регионе разработана и принята подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области". В её рамках создан Региональный центр финансовой грамотности, проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности для школьников, студентов, людей старшего возраста.

Кроме того, при поддержке Волго-Вятского главного управления Банка России создан новый образовательный просветительский портал по финансовой грамотности, на котором размещается информация о правилах ведения личного и семейного бюджета, финансовом планировании, инвестировании, оптимизации расходов, а также о защите от мошенников и защите прав потребителей финансовых услуг.

Губернатор Нижегородской области добавил, что с учётом новых вызовов в регионе планируется дальнейшая популяризация инструментов финансовой грамотности, внедрение современных информационных технологий в просветительские проекты, развитие волонтёрского движения. Особое внимание будет уделяться развитию мер противодействия финансовому мошенничеству.

"Повышение финансовой грамотности населения – это не только вопрос личной финансовой безопасности граждан, но и важный фактор экономического развития", - подчеркнул Глеб Никитин.