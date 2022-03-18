Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Кузнецова Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Александра Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 19 июня 2022 года Александру Михайловичу должно было исполниться 100 лет. В Нижегородской области он был последним Героем Советского Союза.

"Александр Михайлович был удивительным человеком, очень образованным, интеллигентным, готовым поделиться своей мудростью и опытом. Не раз общался с ним лично. В последние годы созванивались по телефону. Надеялся, что в этом году увидимся на День Победы. Память о нем живет в наших сердцах и будет увековечена в истории региона", - сказал Глеб Никитин.

Отпевание пройдет в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе 17 апреля с 13:00. Траурный митинг около собора начнется в 13:40.

СПРАВКА:

Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В 1927 году с родителями переехал в посёлок Чернораменка Балахнинского района. В 1932-1941 гг. учился в Чернораменской средней школе.

В июне 1941 года окончил среднюю школу. В июле 1941 года Балахнинским райвоенкоматом Горьковской области был направлен во Фрунзенское пехотно-миномётное училище.

В боях Великой Отечественной войны участвовал с апреля 1942 года. Воевал на Брянском, Центральном, 1-м, 2-м Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром взвода батальонных миномётов, затем командовал ротой противотанковых ружей. Участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр.

11 сентября 1943 года в числе первых форсировал реку Десна в районе села Оболонье (Коропский район Черниговской области), участвовал в отражении танковой контратаки. Организовал стойкую оборону и в ходе боя лично подбил 3 танка.

25 сентября при переправе через реку Припять у села Кошевка (Чернобыльский район Киевской области) рота отразила атаку шести вражеских танков. Кузнецов противотанковыми гранатами подбил два из них. Полк удержал свои позиции, но оказался во временном окружении. Прорвав кольцо, группа бойцов, в которой был и Кузнецов, ушла к партизанам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток старшему лейтенанту Кузнецову Александру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина (№ 13551) и медали «Золотая Звезда» (№ 2049).

В дальнейшем капитан Александр Кузнецов участвовал в боях за освобождение Правобережной Украины. В марте 1944 года в бою под городом Тернополем был тяжело ранен и контужен. Лечился в госпитале в городе Саратове, затем дома у родителей. После лечения в 1945 году по состоянию здоровья уволен в запас.

С 1945 года капитан Кузнецов в запасе.

В 1949 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт. Три года работал старшим агрономом МТС в Мордовской АССР.

В 1952 – 1954 гг. — аспирант сельскохозяйственного института. Затем четыре года руководил колхозом «Искра» в Кстовском районе.

С 1965 года преподавал в Горьковском сельскохозяйственном институте, кандидат экономических наук, заместитель декана экономического факультета.

Награды и звания:

Медаль «Золотая Звезда»;

Орден Ленина (16.10.1943);

Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);

Орден Красной Звезды.

Медали СССР, в том числе:

Медаль «За боевые заслуги» (17.10.1942);

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Почётный гражданин Нижегородской области (2004).

Память:

В селе Фоминки Гороховецкого района Владимирской области установлен бюст Героя.

В 1978 году на здании Чернораменской средней школы открыта мемориальная доска в честь Кузнецова Александра Михайловича.

В мае 2007 года к празднованию 62-й годовщины Победы в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии открыта мемориальная доска в честь Кузнецова Александра.

В 2018 году на территории НГСХА разбит сквер имени А.М. Кузнецова, ведутся работы по установке бюста Героя.