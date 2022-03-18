Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза нижегородца Александра Кузнецова Общество

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Александра Кузнецова, сообщает пресс-служба мэрии.



"Мы потеряли последнего нижегородского Героя Советского Союза, который участвовал в Великой Отечественной войне. Я знал Александра Михайловича лично, в прошлом году перед 9 Мая был у него в гостях, поздравлял с Днем Победы. Нижегородские волонтеры тогда организовали для него индивидуальный праздничный концерт. Как и любая встреча с представителями уникального поколения победителей, короткий разговор с Александром Михайловичем дал мне силы, радость, вдохновение. Поэтому я очень ждал встречи с ним и в этом году, к сожалению, ей не суждено уже состояться, - заявил Юрий Шалабаев. - Я знаю биографию Александра Михайловича и поражаюсь силе его духа, смелости, постоянному желанию приносить пользу Родине и людям. Во время Великой Отечественной войны в одном бою он лично подбил три танка, в другом два, получив тяжелое ранение, был комиссован, но не замкнулся в себе, а закончил Горьковский сельскохозяйственный институт и отправился поднимать сельское хозяйство в Кстовском районе, потом более 20 лет преподавал в институте, на пенсии занимался патриотическим воспитанием молодежи".

Как отметил глава города, "скромный человек и большой труженик, Александр Михайлович Кузнецов, навсегда останется примером для всех нас".