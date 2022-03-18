Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижегородской области в связи с ухудшением погодных условия Общество

Чрезвычайные ситуации возможны в Нижегородской области в связи с ухудшением погодных условия. МЧС предупредила нижегородцев о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи со снегом и дождем

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области, со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 16 апреля. по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя с сохранением ночью и утром 17 апреля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня. Возможны нарушения в работе систем ЖКХ, а также увеличение количества ДТП.

Кроме того, возможны локальные подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками, нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании аэропорта.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению воздержаться от поездок по городу.