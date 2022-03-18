Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, с 21 апреля по 22 июня нижегородцы могут присоединиться к акции "Красная гвоздика", приуроченной к празднованию Дня Победы. Акцию ежегодно проводит благотворительный фонд "Память поколений" совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

Оказавшие помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий получат патриотический значок "Красная гвоздика", который в бумажном или металлическом виде будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах. Также волонтеры будут распространять его на улицах города.

Благотворительный фонд "Память поколений" помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. Также фонд помогает госпиталям для ветеранов по всей России дорогостоящим медицинским оборудованием.

В настоящее время помощь оказана более 16 600 ветеранам, проживающим в различных городах России. В Нижегородской области помощь на сумму 20,9 млн рублей от фонда получили 280 ветеранов. Общий объем оказанной помощи превышает 2,2 млрд рублей.