Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2022 11:43  [39] Экологический субботник прошел в Нижегородском кремле
17 апреля 2022 10:51  [102] Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля
17 апреля 2022 10:06  [171] Плановая профилактика на радио и телевидении пройдет 18 апреля в Нижегородской области
16 апреля 2022 20:28  [410] Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижегородской области в связи с ухудшением погодных условий
16 апреля 2022 20:04  [448] Юрий Шалабаев выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза нижегородца Александра Кузнецова
16 апреля 2022 19:16  [432] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Кузнецова
16 апреля 2022 19:09  [407] Более 9 тыс кубометров мусора собрано в Нижнем Новгороде в рамках общегородского субботника
16 апреля 2022 14:04  [685] Аделия Загребина из Нижнего Новгорода вышла в финал шоу "Голос. Дети"
16 апреля 2022 13:45  [477] Почти 300 мешков мусора собрали во время субботника в парке им. А.С.Пушкина в Нижнем Новгороде
16 апреля 2022 12:24  [461] Более 12 тысяч нижегородцев уже выбрали территории для благоустройства в 2023 году
Общество

Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля

17 апреля 2022 10:51  [102] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Акция помощи ветеранам "Красная гвоздика" стартует в Нижегородской области 21 апреля. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, с 21 апреля по 22 июня нижегородцы могут присоединиться к акции "Красная гвоздика", приуроченной к празднованию Дня Победы. Акцию ежегодно проводит благотворительный фонд "Память поколений" совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы".

Оказавшие помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий получат патриотический значок "Красная гвоздика", который в бумажном или металлическом виде будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах. Также волонтеры будут распространять его на улицах города.

Благотворительный фонд "Память поколений" помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами. Также фонд помогает госпиталям для ветеранов по всей России дорогостоящим медицинским оборудованием. 

В настоящее время помощь оказана более 16 600 ветеранам, проживающим в различных городах России. В Нижегородской области помощь на сумму 20,9 млн рублей от фонда получили 280 ветеранов. Общий объем оказанной помощи превышает 2,2 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Благотворительность Ветераны
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph