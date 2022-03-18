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Мужчина напал с ножом на полицейского в больнице Арзамаса. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, днем 16 апреля в Центральной больнице Арзамаса 36-летний мужчина напал на полицейского, который охранял женщину, находившеюся в розыске за незаконный сбыт наркотиков.
Подозреваемый распылил в лицо сотруднику полиции 2 перцовых баллончика, пока 24-летняя женщина пыталась сбежать. Полицейский попытался ее удержать, но мужчина нанес ему в спину 2 удара ножом, после чего преступники скрылись, а правоохранителю была оказана медицинская помощь.
Вечером того же дня полицейские задержали обоих подозреваемых в районе с. Морозовка г.о. Арзамаса.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и сбыт наркотиков.
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