Мужчина напал с ножом на полицейского в больнице Арзамаса Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Мужчина напал с ножом на полицейского в больнице Арзамаса. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, днем 16 апреля в Центральной больнице Арзамаса 36-летний мужчина напал на полицейского, который охранял женщину, находившеюся в розыске за незаконный сбыт наркотиков.

Подозреваемый распылил в лицо сотруднику полиции 2 перцовых баллончика, пока 24-летняя женщина пыталась сбежать. Полицейский попытался ее удержать, но мужчина нанес ему в спину 2 удара ножом, после чего преступники скрылись, а правоохранителю была оказана медицинская помощь.

Вечером того же дня полицейские задержали обоих подозреваемых в районе с. Морозовка г.о. Арзамаса.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ранее он был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и сбыт наркотиков.