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Общество

Потепление до +16° ожидается в Нижегородской области к середине недели

18 апреля 2022 09:14  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Потепление до +16° ожидается в Нижегородской области к середине недели.

По прогнозам синоптиков, начало текущей недели в регионе будет немного прохладным. Так, сегодня днем ожидается переменная облачность, +5..+7°, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

19 апреля, во вторник в регионе может пойти небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем составит +2..+4°, ветер восточный, умеренный.

К середине недели в Нижегородскую область придет потепление. Так, уже 20 апреля днем воздух прогреется до +11..13°.

В пятницу, 21 апреля ожидается малооблачная погода. Ночью +5..+7°, днем +10..12°, ветер восточный, умеренный.

В выходные в регионе будет также теплая, ясная погода. Ночью +6°..10°, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +14..16°, ветер юго-восточный, умеренный.

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