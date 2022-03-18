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Потепление до +16° ожидается в Нижегородской области к середине недели.
По прогнозам синоптиков, начало текущей недели в регионе будет немного прохладным. Так, сегодня днем ожидается переменная облачность, +5..+7°, ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.
19 апреля, во вторник в регионе может пойти небольшой дождь. Температура воздуха ночью и днем составит +2..+4°, ветер восточный, умеренный.
К середине недели в Нижегородскую область придет потепление. Так, уже 20 апреля днем воздух прогреется до +11..13°.
В пятницу, 21 апреля ожидается малооблачная погода. Ночью +5..+7°, днем +10..12°, ветер восточный, умеренный.
В выходные в регионе будет также теплая, ясная погода. Ночью +6°..10°, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +14..16°, ветер юго-восточный, умеренный.
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