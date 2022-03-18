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Культура и отдых

Детское путешествие на паровозе в деревню Ромашково состоится в апреле и мае

18 апреля 2022 09:43  [309] Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Детское путешествие на паровозе в деревню Ромашково состоится в апреле и мае. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, тематические поездки с анимацией для детей запланированы на 30 апреля и 15 мая.

Отправление поезда - в 11:45 от Московского вокзала. Прибытие в деревню Ромашково, расположенную вблизи железнодорожной станции Окская - в 12:45.

Во время путешествия для маленьких пассажиров подготовлена анимационная программа и специальные подарки.

Помимо этого запланирована остановка на платформе Стригино, где можно будет забраться в кабину машиниста и сфотографироваться с паровозом. Обратно на Московский вокзал путешественники прибудут в 13:50.

Купить билет можно по ссылке.

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Теги:
ГЖД Дети
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