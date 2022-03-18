МегаФон расширяет свое присутствие в сегменте восстановленной техники Бизнес

Фото: пресс-служба компании

МегаФон расширяет свое присутствие в сегменте восстановленной техники. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, к программе trade-in, позволяющей получить скидку на новый гаджет в обмен на старый, компания запускает продажу восстановленных смартфонов. Также в ближайшее время в салонах оператора появится новая услуга – прямой выкуп техники у клиентов.

Продажа восстановленных смартфонов открыта в интернет-магазине МегаФона. На все устройства распространяется гарантия, а их стоимость до 60% ниже, чем у новых. Восстановленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис – диагностику, тестирование и при необходимости замену компонентов.

На первом этапе услугой могут воспользоваться жители Москвы и области. Клиентам МегаФона доступно более 200 моделей восстановленных смартфонов брендов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme. Как и в случае покупки нового телефона, потребитель может всегда вернуть аппарат по гарантии или рассчитывать на замену.

Модель по продаже восстановленных смартфонов зарекомендовала себя во многих странах мира – в последние несколько лет в эту нишу выходят гиганты онлайн-торговли и производители.

"Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники. В 2022 году спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в 2021 году покупатели активнее приобретали устройства стоимостью свыше 50 тыс. рублей. Новый формат продаж позволит нам удовлетворить спрос той категории клиентов, которая хочет пользоваться самыми современными гаджетами, но при этом не готова переплачивать", – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

Смартфоны поставляет дочерняя компания МегаФон Ритейла - Smart Bazar. Компания уже более двух лет активно работает в сегменте восстановленной цифровой техники, предоставляя полный цикл услуг - от выкупа техники, ее восстановления и обеспечения гарантийного обслуживания, до продажи.

Smart Bazar передаются лучшие устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях МегаФона и "Связного". Значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c небольшим дефектом упаковки.

"Восстановленный смартфон практически ничем не отличается от нового, каждое устройство мы проверяем по 55 уникальным параметрам, чтобы предоставить клиентам только самый лучший товар. Появление таких смартфонов в крупных розничных сетях позволит сделать вторичный рынок гаджетов прозрачным для покупателя", – отмечает Александр Ельчин, генеральный директор Smart Bazar.

До конца апреля в салонах МегаФона появится новый сервис – клиенты смогут сдать свой смартфон и в течение нескольких минут получить деньги за него на банковскую карту. Сервис гарантирует безопасность, позволяет сэкономить время и средства на продвижение рекламного предложения в онлайн-сервисах. Чтобы сдать смартфон, клиенту необходимо иметь при себе только паспорт и само устройство.