Горячая линия по вопросам зачисления в детские сады Нижнего Новгорода пройдёт 19 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде во вторник, 19 апреля, состоится горячая телефонная линия на тему "Комплектование на новый 2022-2023 учебный год". Её проведёт городской департамент образования.



Согласно информации, родители смогут задать специалистам департамента вопросы, касающиеся приёма заявлений, постановки на учёт и зачисления детей в детские сады Нижнего Новгорода.

Звонки будут приниматься с 9:30 до 12:00 по телефону: 433-10-32.

Ранее сообщалось, что за четыре последних года очередь в детские сады Нижегородской области для детей от 1,5 до 3 лет сократилась в три раза. За это время в дошкольном образования было создано более чем 5,5 тысячи новых мест.