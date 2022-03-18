Более 700 тысяч человек госпитализировано в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 700 тысяч человек было госпитализировано в различные медицинские учреждения Нижегородской области в 2021 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в прошлом году 527 тысяч человек было госпитализировано в обычные стационары, а 220 тысяч на койки дневных стационаров. Давид Мелик-Гусейнов отметил, что это каждый четвёртый житель Нижегородской области.

Также министр рассказал, что за год только в государственные поликлиники было совершено более 9 млн посещений. В среднем на одного нижегородца пришлось 2,8 посещений.

"Это не значит, что каждый был в поликлинике в 2021 году. Те, кто посещал, делал это ещё чаще. Из их числа, соответственно, показатель выше - 4,9 раза на одного посетившего", - написал Давид Мелик-Гусейнов.



Кроме того, в Нижегородской области за прошедший год в службу спасения поступило 1,7 млн неотложных вызовов, а также был совершен 1 млн выездов скорой медпомощи.

Ранее сообщалось, что впервые с начала пандемии в Нижегородской области смертность опустилась ниже показателей 2019 года.