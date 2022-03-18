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Юниорская команда ХК "Торпедо" выиграла золотые медали ЮХЛ

18 апреля 2022 13:34  [47] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Команда ХК "Торпедо" до 18 лет стала победителем Первенства России в ПФО. Об этом сообщили в пресс-служба ХК "Торпедо".

Согласно информации, нижегородские юниоры в финальной серии до трех побед трижды обыграли сверстников из "Нефтехимика" (5:1, 3:2 Б, 2:1).

Сразу двое хоккеистов "Торпедо" попали в пятерку лучших бомбардиров плей-офф. Это Игорь Наумов , который в 14 матчах набрал 16 (8+8) очков и Глеб Стафеев с 14 очками (11+3).

Лучшими вратарями с коэффициентом надежности 1.22 и 1.43 соответственно стали торпедовцы Денис Утенков и Дмитрий Дагестанский, а форварда Глеба Стафеева и защитника Антона Силаева Федерация хоккея России признала лучшими игроками на своей позиции. 

Как рассказал главный тренер команды Дмитрий Космачёв, хоккеисты уже готовятся к финалу Первенства России, где противостоять нижегородцам будут сильнейшие команды страны.

По словам генерального директор нижегородского клуба Александра Харламова, работа школы — это одно из приоритетных направлений деятельности "Торпедо". Также он отметил, что свои воспитанники — это своеобразный "фундамент", инвестиции в будущее команды и всего российского хоккея.

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Теги:
Торпедо Хоккей
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