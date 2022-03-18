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Общество

Руководитель "Школы 800" Марк Сартан проведёт прямой эфир с родителями 19 апреля

18 апреля 2022 13:49  [174] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Долгожданное открытие "Школы 800" в Нижнем Новгороде запланировано 1 сентября 2022 года: в работу обещают запустить как минимум корпус в Верхних Печёрах.

Но поскольку "Школа 800" не является муниципальным образовательным учреждением, за ней не будет закреплено микроучастка. Тем не менее, в планах у администрации школы набрать в первые классы 200 учащихся.

К тому же, "Школа 800" представит и новый формат обучения.

Как будет проходить зачисление детей в новое образовательное учреждение? Как будет выстроен образовательный процесс? Что ждёт учеников и родителей в новой школе?

Обо всём этом расскажет руководитель "Школы 800" Марк Сартан во время прямого эфира, который пройдёт 19 апреля в 17:00 в официальном аккаунте правительства Нижегородской области с социальной сети "Вконтакте".

Родители и дети могут задать свои вопросы руководителю образовательного проекта в комментариях на странице трансляции - и они будут озвучены в прямом эфире.

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Теги:
Образование школа 800 Школы
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