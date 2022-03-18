Депутаты и аппарат Гордумы приняли участие в генуборке Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Депутаты и аппарат городской Думы приняли участие в генеральной уборке Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы города.

Согласно информации, 15 апреля председатель Думы Виктория Николаева вместе с сотрудниками аппарата наводили порядок на Святом озере в районе общественного пляжа и Владимирской церкви.

"Пластиковые и стеклянные бутылки, пляжная обувь, пластиковая тара, остатки новогодних фейерверков - вот наш "улов", - рассказали сотрудники аппарата Думы. - Очень большое количество битого стекла на песочных тропинках и около раздевалок. Но в целом мусора стало меньше – на территории пляжной зоны установлены урны, а на автостоянке - большой контейнер. Приглашаем жителей отдыхать на пляж! Надеемся, что порядок здесь сохраниться надолго!".

В субботу "эстафету чистоты" подхватили на округах №9, №14, №19 и №24.

Несмотря на дождь со снегом, активные жители вышли, чтобы привести в порядок свои дворы по ул.Самохвалова, 4, ул Гайдара, 69 б, пр. Циолковского, 33.

Депутат Виктор Романов совместно с жителями, представителями Молодежного парламента и общественного движения "Легион" провел субботник во дворах по пр-ту Циолковского, 39в, 45а, 45б, 47, ул. Терешковой, 46.

Депутат Кирилл Семенец с пырянами приводил в порядок территорию около здания поселковой администрации. Из-за плохой погоды на многих округах субботники были перенесены. Они состоятся на этой неделе.