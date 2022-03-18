Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в городе проводятся мероприятия в рамках месячника по благоустройству, который объявил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в Приокском районе подрядные организации сегодня приводят в порядок территорию после непогоды в выходные. Так, рабочие убирают упавшие деревья, чистят прибордюрные полосы на улицах Ларина, 40 лет Октября, Горной и Сурикова, моют ограждения безопасности. "В выходные прошел общегородской субботник. Приводить район в порядок вышли сотрудники администрации, работники ДУКа, представители образовательных организаций и просто неравнодушные приокчане. Спасибо большое всем, кто принял участие в весенней уборке", - сказал и.о. главы Приокского района Вадим Харченко.

Во время общегородского субботника в Сормовском районе было убрано боле 700 кубометров мусора на 68 точках. "Вчера устраняли последствия апрельского снегопада шесть единиц водооткачивающей техники - было откачано более 1200 кубометров воды. Сегодня дорожные бригады чистят газоны на ул.Коминтерна, Баррикад, Свободы и Ясной. Продолжается очистка и мойка остановочных павильонов",- сообщила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Сегодня в уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействовано 29 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. По плану очистка прибордюрных полос проходит на улицах Кузбасской, Карла Маркса, а также на Канавинском мосту. Очистка осевой полосы "Чистогором" проходит на метромосту. На улицах Совнаркомовской, Должанской, Мурашкинской, в микрорайоне Мещерское озере и в Старом Канавино проходит подбор мусора. На улицах Генерала Зимина и Тонкинской очищают колодцы, а в микрорайоне Гордеевском и на улице Обухова откачивают воду", - рассказал первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

В Автозаводском районе подрядные организации сегодня работают на ул.Красных партизан, Политбойцов, Советской Армии, Старых производственников, пр.Ильича, пр.Октября и др. Дорожные рабочие убирают мусор с газонов, прометают прибордюрные полосы. На ул. Плотникова идут работы по размывке дождеприемных колодцев. Как сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, в районе состоялся штаб по благоустройству, на который были приглашены представители гаражно-строительных кооперативов, ТСЖ, собственников коммерческих объектов. "Призываю ответственно отнестись к месячнику по благоустройству, убрать мусор, выйти на субботники и привести свою территорию в надлежащий вид", - обратился глава района к участникам штаба.

Сегодня для наведения порядка на территории Нижегородского района задействовано более 150 дорожных рабочих и 30 единиц специализированной техники. Подрядные организации кронируют деревья, очищают прибордюрные полосы, собирают и вывозят мусор. Сегодня работа ведется на улицах Высоцкого, Деловая, дублере Родионова, Тургенева, Ковровской, Усилова, Фруктовой, Богдановича, Германа Лопатина, Верхне-Печерской. МБУ "Центр" работает в центральной части района – на территории Гребного канала, пл. Минина, пл. Свободы, Зеленском и Похвалинском съездах, Казанском шоссе, улицах Белинского, М.Горького, Ковалихинской, Родионова, Варварской. Рабочие моют пешеходные дорожки и проезжие части, очищают территорию от мусора, красят ограждения.

"После зимнего периода особое внимание уделяем участкам с деформацией дорожного покрытия, поскольку от этого зависит безопасность дорожного движения, то есть жизни и здоровье людей. В настоящее время ямочный ремонт проводится на дороге к радиорынку по улице Композитора Касьянова, а также на улицах Германа Лопатина и Верхне-Печерской. Работы продолжатся и на других участках после полного схода снега и при наступлении благоприятных, стабильных температур воздуха", – сообщил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Сегодня в Ленинском районе запланированы работы по очистке дождеприёмных колодцев на улице Комарова, очистке прибордюрных полос на улицах Заводской, Архитектурной и других. Также рабочие собирают мусор на улицах Геройской, Паскаля, Глеба Успенского, Дружбы, Гвоздильной, Премудрова и других. "В выходные на территории Ленинского района состоялся общегородской субботник, его участники собрали более 500 мешков мусора. В уборке приняли участие не только сотрудники жилищно-коммунальной службы, администрации, предприятий и учреждений района, но и жители. Спасибо всем, кто присоединился к уборке района и сделал его чище", - сказал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, на подведомственной территории спецтехника продолжает чистить прибордюрные полосы от пыли и грязи, подметать и промывать лотковые части дорог, рабочие моют остановочные павильоны, сбирают мусор с газонов и из урн. Начаты подготовительные работы для проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия на ул. Красных Зорь и ул. Ярошенко. "За минувшие выходные водооткачивающая техника убирала воду с мест подтопления на площадках: ул. Народная, ул. Гастелло, ул. Чаадаева, ул. Рябцева, ул. Березовская, на пр. Героев. Всего с мест подтопления было откачено 400 кубометров воды. Кроме того, продолжаются работы по планировке обочины грейдером, а также чистка отбойного бруса на Московском шоссе", - отметил глава района.

В минувшие выходные в Советском районе состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие более 1,6 тыс. жителей. "В порядок были приведены восемь территорий: парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина, скверы 65-летия Победы и "Звезда", крупные участки улиц Ванеева, Моховой, Генкиной, Ивлиева, Сусловой, Рокоссовского и т.д. Работа в рамках месячника по благоустройству продолжается. Мы сотрудничаем с волонтёрами. Молодые люди привели в порядок братское захоронение, расположенное на территории кладбища "Марьина Роща". Продолжают работать и активисты наших ТОС", - рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов. Кроме того, сегодня коммунальные службы работают на улицах: Ванеева, Бекетова, Нартова, Полтавская, Высоковский проезд.

Как сообщалось ранее, Юрий Шалабаев вместе с нижегородцами принял участие в общегородском субботнике. Для уборки глава города выбрал парк "Швейцария" и сквер Грабина в Московском районе. "В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех, кто, несмотря на ненастную погоду, помогал делать наш город чище. По предварительной оценке, на общегородской субботник пришли почти 18 тысяч нижегородцев", - сообщил Юрий Шалабаев, добавив, что с помощью всех участников субботника удалось собрать более 9 тысяч кубометров мусора.