Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2022 15:41  [35] Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья
18 апреля 2022 15:27  [55] Почти 25 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники предусмотрено в российских вузах
18 апреля 2022 14:52  [92] Депутаты и аппарат Гордумы приняли участие в генуборке Дзержинска
18 апреля 2022 14:11  [123] Перголы с навесами и качелями появятся на площади им.И.И. Киселева в Нижнем Новгороде
18 апреля 2022 13:49  [209] Руководитель "Школы 800" Марк Сартан проведёт прямой эфир с родителями 19 апреля
18 апреля 2022 13:17  [128] Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала "Чернобыль"
18 апреля 2022 13:05  [128] Артём Кавинов проверил работы по благоустройству общественных пространств в Городце
18 апреля 2022 12:51  [187] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 18 апреля
18 апреля 2022 12:43  [151] Более 700 тысяч человек госпитализировано в Нижегородской области в 2021 году
18 апреля 2022 12:35  [236] Пасхальная ярмарка пройдёт в Нижнем Новгороде 23 и 24 апреля
Общество

Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья

18 апреля 2022 15:41  [35] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Последствия непогоды устраняют в Нижнем Новгороде: рабочие откачивают воду и убирают упавшие деревья. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в городе проводятся мероприятия в рамках месячника по благоустройству, который объявил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в Приокском районе подрядные организации сегодня приводят в порядок территорию после непогоды в выходные. Так, рабочие убирают упавшие деревья, чистят прибордюрные полосы на улицах Ларина, 40 лет Октября, Горной и Сурикова, моют ограждения безопасности. "В выходные прошел общегородской субботник. Приводить район в порядок вышли сотрудники администрации, работники ДУКа, представители образовательных организаций и просто неравнодушные приокчане. Спасибо большое всем, кто принял участие в весенней уборке", - сказал и.о. главы Приокского района Вадим Харченко.

Во время общегородского субботника в Сормовском районе было убрано боле 700 кубометров мусора на 68 точках. "Вчера устраняли последствия апрельского снегопада шесть единиц водооткачивающей техники - было откачано более 1200 кубометров воды. Сегодня дорожные бригады чистят газоны на ул.Коминтерна, Баррикад, Свободы и Ясной. Продолжается очистка и мойка остановочных павильонов",- сообщила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Сегодня в уборке улично-дорожной сети Канавинского района задействовано 29 единиц спецтехники и 86 дорожных рабочих. По плану очистка прибордюрных полос проходит на улицах Кузбасской, Карла Маркса, а также на Канавинском мосту. Очистка осевой полосы "Чистогором" проходит на метромосту. На улицах Совнаркомовской, Должанской, Мурашкинской, в микрорайоне Мещерское озере и в Старом Канавино проходит подбор мусора. На улицах Генерала Зимина и Тонкинской очищают колодцы, а в микрорайоне Гордеевском и на улице Обухова откачивают воду", - рассказал первый заместитель главы администрации Канавинского района Александр Вовненко.

В Автозаводском районе подрядные организации сегодня работают на ул.Красных партизан, Политбойцов, Советской Армии, Старых производственников, пр.Ильича, пр.Октября и др. Дорожные рабочие убирают мусор с газонов, прометают прибордюрные полосы. На ул. Плотникова идут работы по размывке дождеприемных колодцев. Как сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, в районе состоялся штаб по благоустройству, на который были приглашены представители гаражно-строительных кооперативов, ТСЖ, собственников коммерческих объектов. "Призываю ответственно отнестись к месячнику по благоустройству, убрать мусор, выйти на субботники и привести свою территорию в надлежащий вид", - обратился глава района к участникам штаба.

Сегодня для наведения порядка на территории Нижегородского района задействовано более 150 дорожных рабочих и 30 единиц специализированной техники. Подрядные организации кронируют деревья, очищают прибордюрные полосы, собирают и вывозят мусор. Сегодня работа ведется на улицах Высоцкого, Деловая, дублере Родионова, Тургенева, Ковровской, Усилова, Фруктовой, Богдановича, Германа Лопатина, Верхне-Печерской. МБУ "Центр" работает в центральной части района – на территории Гребного канала, пл. Минина, пл. Свободы, Зеленском и Похвалинском съездах, Казанском шоссе, улицах Белинского, М.Горького, Ковалихинской, Родионова, Варварской. Рабочие моют пешеходные дорожки и проезжие части, очищают территорию от мусора, красят ограждения.

"После зимнего периода особое внимание уделяем участкам с деформацией дорожного покрытия, поскольку от этого зависит безопасность дорожного движения, то есть жизни и здоровье людей. В настоящее время ямочный ремонт проводится на дороге к радиорынку по улице Композитора Касьянова, а также на улицах Германа Лопатина и Верхне-Печерской. Работы продолжатся и на других участках после полного схода снега и при наступлении благоприятных, стабильных температур воздуха", – сообщил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Сегодня в Ленинском районе запланированы работы по очистке дождеприёмных колодцев на улице Комарова, очистке прибордюрных полос на улицах Заводской, Архитектурной и других. Также рабочие собирают мусор на улицах Геройской, Паскаля, Глеба Успенского, Дружбы, Гвоздильной, Премудрова и других. "В выходные на территории Ленинского района состоялся общегородской субботник, его участники собрали более 500 мешков мусора. В уборке приняли участие не только сотрудники жилищно-коммунальной службы, администрации, предприятий и учреждений района, но и жители. Спасибо всем, кто присоединился к уборке района и сделал его чище", - сказал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, на подведомственной территории спецтехника продолжает чистить прибордюрные полосы от пыли и грязи, подметать и промывать лотковые части дорог, рабочие моют остановочные павильоны, сбирают мусор с газонов и из урн. Начаты подготовительные работы для проведения ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия на ул. Красных Зорь и ул. Ярошенко. "За минувшие выходные водооткачивающая техника убирала воду с мест подтопления на площадках: ул. Народная, ул. Гастелло, ул. Чаадаева, ул. Рябцева, ул. Березовская, на пр. Героев. Всего с мест подтопления было откачено 400 кубометров воды. Кроме того, продолжаются работы по планировке обочины грейдером, а также чистка отбойного бруса на Московском шоссе", - отметил глава района.

В минувшие выходные в Советском районе состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие более 1,6 тыс. жителей. "В порядок были приведены восемь территорий: парк культуры и отдыха им.А.С.Пушкина, скверы 65-летия Победы и "Звезда", крупные участки улиц Ванеева, Моховой, Генкиной, Ивлиева, Сусловой, Рокоссовского и т.д. Работа в рамках месячника по благоустройству продолжается. Мы сотрудничаем с волонтёрами. Молодые люди привели в порядок братское захоронение, расположенное на территории кладбища "Марьина Роща". Продолжают работать и активисты наших ТОС", - рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов. Кроме того, сегодня коммунальные службы работают на улицах: Ванеева, Бекетова, Нартова, Полтавская, Высоковский проезд.

Как сообщалось ранее, Юрий Шалабаев вместе с нижегородцами принял участие в общегородском субботнике. Для уборки глава города выбрал парк "Швейцария" и сквер Грабина в Московском районе. "В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех, кто, несмотря на ненастную погоду, помогал делать наш город чище. По предварительной оценке, на общегородской субботник пришли почти 18 тысяч нижегородцев", - сообщил Юрий Шалабаев, добавив, что с помощью всех участников субботника удалось собрать более 9 тысяч кубометров мусора.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Субботник
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph