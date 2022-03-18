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Общество

Более 110 рабочих будут обеспечивать нормативное состояние федеральных трасс в Нижегородской области

19 апреля 2022 10:12  [83] Общество

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 110 рабочих будут обеспечивать нормативное состояние федеральных трасс в Нижегородской области в весенне-летний период. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Согласно информации, также будет задействовано еще 160 единиц специализированной техники.

Отмечается, что общая протяженность федеральных дорог М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Нижегородской области составляет 577 километров.

Весенне-летнее содержание предусматривает регулярную механизированную очистку проезжей части, а также мойку дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков. Дорожники убирают мусор и посторонние предметы с дороги и из полосы отвода. Производится заливка трещин и устранение других дефектов на проезжей части. Обновляется дорожная разметка, сигнальные столбики и светоотражающие катафоты.

Помимо этого, проводится текущий ремонт и окраска обустройства автомобильной дороги: знаков, автопавильонов, перильного ограждения, бордюров, надземных переходов и других конструкций.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству также начался ямочный ремонт дорог.

Так, например, в Приокском районе идет ремонт более 2 тысяч кв.м дороги на проспекте Гагарина. Уже прошло фрезерование полос около остановок общественного транспорта "Музей академика Сахарова" и "улица Лебедева", также подготовлена территория от автостанции "Щербинки" до заправки "Газпром". Кроме того, будет отремонтирована крайняя полоса от Мызы до дома №160 по проспекту Гагарина.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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