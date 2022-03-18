Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени" Общество

Фото: организаторы Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщают организаторы форума. Согласно информации, о запуске раздела для кооперации бизнеса на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, сообщил директор центра стратегического управления и внутреннего аудита АСИ Андрей Пысин во время презентации общественности возможностей форума. По его словам, новый раздел направлен на решение острых актуальных вопросов, с которыми сталкиваются российские предприниматели. "В этом разделе можно оставить запрос на помощь в решении каких-то своих бизнес-проблем, например, по поиску товаров-аналогов, которые в современных реалиях сложно получить из-за санкций. Остальные участники платформы - предприниматели, бизнес-партнеры, эксперты - могут увидеть эти запросы и проблемы, предлагать конкретные решения и предложения поддержки", - пояснил Андрей Пысин. Тему поддержки инициатив продолжил директор регионального развития АСИ Александр Смекалин. Он отметил, что главная цель форума 2022 года не просто дать каждому человеку шанс поделиться идеей для развития России, а именно реализовать ее через партнерскую сеть Агентства. "На крауд-платформу уже подано более 5600 идей от 18 тысяч участников из 83 регионов. Мы видим, что потенциал нашей страны огромный, и те идеи, которые поступают, во многом могут подсказать ключевые направления действий развития на разных уровнях. Уже сейчас в региональных Клубах стратегических инициатив активно смотрят на поданные идеи, оценивают их перспективность и рассматривают возможность их поддержки, реализации и тиражирования", - сказал Александр Смекалин. Опытом участия в форуме 2020 года и результатами совместной работы поделились: Генеральный директор и совладелец ООО "Визитек" Рустам Миланов , чья идея о создании единой базы знаний по охране труда и промышленной безопасности попала в топ-100 форума 2020 года. АСИ помогло проекту наладить коммуникацию с Торгово-промышленной палатой, фондом Сколково, Ростехнадзором, Рострудом, а также с крупными отечественными компаниями и производителями решений для промышленной безопасности. Идею создания экосистемы они поддержали.

, чья идея о создании единой базы знаний по охране труда и промышленной безопасности попала в топ-100 форума 2020 года. АСИ помогло проекту наладить коммуникацию с Торгово-промышленной палатой, фондом Сколково, Ростехнадзором, Рострудом, а также с крупными отечественными компаниями и производителями решений для промышленной безопасности. Идею создания экосистемы они поддержали. Врач-нейрохирург медицинского центра ДВФУ, эксперт центра НТИ по AR/VR и нейротехнологиям Артур Биктимиров – лидер проекта "Медико: Научно – инженерный центр нейротехнологий (инвазивные технологии)" рассказал, что участие в форуме помогло найти ему новых бизнес-партнеров, в том числе в экосистеме АСИ и на площадках мероприятий, организованных Фондом Росконгресс.

– лидер проекта "Медико: Научно – инженерный центр нейротехнологий (инвазивные технологии)" рассказал, что участие в форуме помогло найти ему новых бизнес-партнеров, в том числе в экосистеме АСИ и на площадках мероприятий, организованных Фондом Росконгресс. Альбина Газизуллина , презентовавшая свой проект нового подхода к реформе контрольно-надзорной деятельности "Проверенный бизнес" на очной части форума-2020 Владимиру Путину. Она рассказала о тиражировании решения в восьми регионах и выходе на международный уровень.

, презентовавшая свой проект нового подхода к реформе контрольно-надзорной деятельности "Проверенный бизнес" на очной части форума-2020 Владимиру Путину. Она рассказала о тиражировании решения в восьми регионах и выходе на международный уровень. Директор по развитию и совладелец ООО "Горный-ЦОТ" Дарья Трубицына , чья идея по созданию испытательного центра и разработки новых методов пылевзрывобезопасности на опасных производственных объектах и современных взрывчатых материалов попала в топ-100 по экспертной оценке. АСИ обеспечило лидеру проекта взаимодействие с Российской академией наук, и компания получила экспертное заключение об актуальности своего проекта. Они выразили готовность поддержать проект в части проработки научной базы на основе институтов РАН. Каким идеям отдать приоритет на форуме 2022 года, решит экспертный совет АСИ, главой которого выступает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, и организационный комитет форума во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным. Они выберут идеи, которые меняют страну, создают образ того, как она будет развиваться в среднесрочной перспективе, как будет выглядеть к 2030 году. Эти идеи затем должны лечь в конкретные планы работы. Десять лучших инициатив презентуют главе государства на очном форуме летом 2022 года.

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