19 апреля 2022 10:47
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Общество
- Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщают организаторы форума.
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- Согласно информации, о запуске раздела для кооперации бизнеса на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, сообщил директор центра стратегического управления и внутреннего аудита АСИ Андрей Пысин во время презентации общественности возможностей форума.
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- По его словам, новый раздел направлен на решение острых актуальных вопросов, с которыми сталкиваются российские предприниматели.
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- "В этом разделе можно оставить запрос на помощь в решении каких-то своих бизнес-проблем, например, по поиску товаров-аналогов, которые в современных реалиях сложно получить из-за санкций. Остальные участники платформы - предприниматели, бизнес-партнеры, эксперты - могут увидеть эти запросы и проблемы, предлагать конкретные решения и предложения поддержки", - пояснил Андрей Пысин.
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- Тему поддержки инициатив продолжил директор регионального развития АСИ Александр Смекалин. Он отметил, что главная цель форума 2022 года не просто дать каждому человеку шанс поделиться идеей для развития России, а именно реализовать ее через партнерскую сеть Агентства.
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- "На крауд-платформу уже подано более 5600 идей от 18 тысяч участников из 83 регионов. Мы видим, что потенциал нашей страны огромный, и те идеи, которые поступают, во многом могут подсказать ключевые направления действий развития на разных уровнях. Уже сейчас в региональных Клубах стратегических инициатив активно смотрят на поданные идеи, оценивают их перспективность и рассматривают возможность их поддержки, реализации и тиражирования", - сказал Александр Смекалин.
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- Опытом участия в форуме 2020 года и результатами совместной работы поделились:
- Генеральный директор и совладелец ООО "Визитек" Рустам Миланов, чья идея о создании единой базы знаний по охране труда и промышленной безопасности попала в топ-100 форума 2020 года. АСИ помогло проекту наладить коммуникацию с Торгово-промышленной палатой, фондом Сколково, Ростехнадзором, Рострудом, а также с крупными отечественными компаниями и производителями решений для промышленной безопасности. Идею создания экосистемы они поддержали.
- Врач-нейрохирург медицинского центра ДВФУ, эксперт центра НТИ по AR/VR и нейротехнологиям Артур Биктимиров – лидер проекта "Медико: Научно – инженерный центр нейротехнологий (инвазивные технологии)" рассказал, что участие в форуме помогло найти ему новых бизнес-партнеров, в том числе в экосистеме АСИ и на площадках мероприятий, организованных Фондом Росконгресс.
- Альбина Газизуллина, презентовавшая свой проект нового подхода к реформе контрольно-надзорной деятельности "Проверенный бизнес" на очной части форума-2020 Владимиру Путину. Она рассказала о тиражировании решения в восьми регионах и выходе на международный уровень.
- Директор по развитию и совладелец ООО "Горный-ЦОТ" Дарья Трубицына, чья идея по созданию испытательного центра и разработки новых методов пылевзрывобезопасности на опасных производственных объектах и современных взрывчатых материалов попала в топ-100 по экспертной оценке. АСИ обеспечило лидеру проекта взаимодействие с Российской академией наук, и компания получила экспертное заключение об актуальности своего проекта. Они выразили готовность поддержать проект в части проработки научной базы на основе институтов РАН.
- Каким идеям отдать приоритет на форуме 2022 года, решит экспертный совет АСИ, главой которого выступает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, и организационный комитет форума во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным. Они выберут идеи, которые меняют страну, создают образ того, как она будет развиваться в среднесрочной перспективе, как будет выглядеть к 2030 году. Эти идеи затем должны лечь в конкретные планы работы. Десять лучших инициатив презентуют главе государства на очном форуме летом 2022 года.
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