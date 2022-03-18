Два трупа найдены в сгоревшей машине в Приокском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Два трупа найдены в сгоревшей машине в Приокском районе. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Отмечается, что 17 апреля в сгоревшем автомобиле Rеnault Logan на ул. Полевая (Приокский район) были обнаружены тела двух человек.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре в 10-ти этажном доме в Ленинском районе.