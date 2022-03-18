Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Спорт
19 апреля 2022 13:25  [75] Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах
18 апреля 2022 13:34  [515] Юниорская команда ХК "Торпедо" выиграла золотые медали ЮХЛ
18 апреля 2022 10:41  [556] Нижегородский саблист Кирилл Тюлюков выиграл чемпионат России
15 апреля 2022 17:37  [1118] Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" будет направлен на повторную экспертизу в апреле
15 апреля 2022 15:42  [823] Чемпионат и первенства в различных возрастных категориях ПФО по фехтованию на саблях прошли в Арзамасе
13 апреля 2022 14:02  [809] Легкоатлетический кросс "Бег по Щелчку" пройдёт в Нижнем Новгороде 28 мая
13 апреля 2022 13:10  [1140] Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Нижнем Новгороде 15-16 апреля
13 апреля 2022 09:38  [725] БК "НН" уступил "Локомотиву" в игре 12 апреля
12 апреля 2022 17:37  [961] Андрей Бетин рассказал об уборке на нижегородском стадионе
12 апреля 2022 11:42  [773] Единый подход к работе эксплуатационных служб ФОКов введут в Нижегородской области
Спорт

Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах

19 апреля 2022 13:25  [75] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что по всей России продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Этому не мешает даже оказываемое на страну санкционное давление.

"Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом", - заявил Дмитрий Чернышенко.

Всем регионам России будут направлены недостающие средства на закупку спортивного оборудования. На это будет выделено более 1 млрд рублей.

Также правительство РФ профинансирует на 2 млрд рублей создание более 80 умных спортивных площадок по всей стране, а в ближайшие 3 года планируется выделить 12 млрд рублей. Эти средства будут направлены на 370 инновационных спортивных площадок высокого уровня.

Как рассказал Дмитрий Чернышенко, в связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут направлены на строительство дополнительных 94 площадок. Таким образом, в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей. 

В некоторых регионах такие спортивные объекты уже работают. Отсканировав QR-код, размещенный рядом с тренажерами, каждый сможет ознакомиться с тем, как правильно пользоваться тем или иным спортивным оборудованием.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов в свою очередь отметил, что приоритетной задачей для регионального правительства сейчас является создание условий для занятий физической культурой и спортом для 70% населения региона к 2030 году.

"Уже сегодня более 1,3 миллиона человек в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом. Мы развиваем спортивную инфраструктуру, модернизируем и капитально ремонтируем спортивные объекты, продолжаем строительство ФОКов", - сказал Александр Кононов.

Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области откроется 5 новых спортивных объектов. Это крытый каток в Ковернино, крытый футбольный манеж на Бору и крытый легкоатлетический манеж на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде, а также 2 ФОКОТа: на нижегородском стадионе "Красная Этна" и в Дзержинске.

Кроме того, в этом году году начнутся работы по строительству Ледового дворца в Нижнем Новгороде и регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph