Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ направит более 1 млрд рублей на закупку спортоборудования в регионах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Отмечается, что по всей России продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. Этому не мешает даже оказываемое на страну санкционное давление.

"Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов. Работа направлена на достижение поставленной президентом цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом", - заявил Дмитрий Чернышенко.

Всем регионам России будут направлены недостающие средства на закупку спортивного оборудования. На это будет выделено более 1 млрд рублей.

Также правительство РФ профинансирует на 2 млрд рублей создание более 80 умных спортивных площадок по всей стране, а в ближайшие 3 года планируется выделить 12 млрд рублей. Эти средства будут направлены на 370 инновационных спортивных площадок высокого уровня.

Как рассказал Дмитрий Чернышенко, в связи с отменой крупных международных спортивных турниров 2,4 млрд рублей будут направлены на строительство дополнительных 94 площадок. Таким образом, в этом году их планируется построить более 200 по всей стране, а общая сумма финансирования составит около 5 млрд рублей.

В некоторых регионах такие спортивные объекты уже работают. Отсканировав QR-код, размещенный рядом с тренажерами, каждый сможет ознакомиться с тем, как правильно пользоваться тем или иным спортивным оборудованием.

Министр спорта Нижегородской области Александр Кононов в свою очередь отметил, что приоритетной задачей для регионального правительства сейчас является создание условий для занятий физической культурой и спортом для 70% населения региона к 2030 году.

"Уже сегодня более 1,3 миллиона человек в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом. Мы развиваем спортивную инфраструктуру, модернизируем и капитально ремонтируем спортивные объекты, продолжаем строительство ФОКов", - сказал Александр Кононов.

Напомним, что в 2022 году в Нижегородской области откроется 5 новых спортивных объектов. Это крытый каток в Ковернино, крытый футбольный манеж на Бору и крытый легкоатлетический манеж на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде, а также 2 ФОКОТа: на нижегородском стадионе "Красная Этна" и в Дзержинске.

Кроме того, в этом году году начнутся работы по строительству Ледового дворца в Нижнем Новгороде и регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.