Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 мер поддержки экономики утверждено в регионе
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2022 14:05  [32] Около 800 тысяч рублей взыскали с ТД "Цвет" за загрязнение почвы в Дзержинске
19 апреля 2022 13:33  [214] Масочный режим в Нижегородской области сохраняется
19 апреля 2022 12:27  [152] Более 35 млн кв.м территории Нижнего Новгорода будет очищено от мусора
19 апреля 2022 12:22  [116] Навигация 2022 года на Верхней Волге откроется 22 апреля
19 апреля 2022 11:35  [152] Четыре нижегородца скончались от коронавируса за последние сутки
19 апреля 2022 11:21  [145] Ямочный ремонт пройдет на 10 километрах трассы М-7 "Волга"
19 апреля 2022 10:52  [3316] Пункт о ношении масок исключен из указа губернатора Нижегородской области
19 апреля 2022 10:47  [153] Раздел для кооперации бизнеса запустили на крауд-платформе форума "Сильные идеи для нового времени"
19 апреля 2022 10:12  [148] Более 110 рабочих будут обеспечивать нормативное состояние федеральных трасс в Нижегородской области
19 апреля 2022 09:58  [156] Глеб Никитин: "Сегодня служба занятости региона выполняет важные задачи"
Общество

Около 800 тысяч рублей взыскали с ТД "Цвет" за загрязнение почвы в Дзержинске

19 апреля 2022 14:05  [32] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор отстоял в суде требование о взыскании с дзержинского предприятия ООО "Торговый дом "Цвет" около 800 тысяч рублей за ущерб, причинённый почвам. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение экологических требований ещё в 2019 году. Мотивом для расследования стало обращение о специфическом запахе в дзержинской лесополосе недалеко от улицы Науки.

В рамках проверки было установлено, что ООО "ТД Цвет" произвело врезку в частично разрушенный и недействующий коллектор, не подключенный к городским канализационным сетям. В итоге стоки предприятия вытекали на рельеф местности в лесополосе в районе дома №3 на улице Науки.

Специалисты Росприроднадзора установили, что площадь загрязнённого земельного участка составила 490 кв. м. Отборы проб выявили превышения В пробах почвы были выявлены превышения по нефтепродуктам (до 3,8 раза), сере (до 31,6 раза), АПАВ и другим веществам.

По данному факту предприятие оштрафовали по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Также был произведён расчет ущерба, причинённого почвам. Но оплатить его ООО "ТД Цвет" отказалось, и дело было направлено в суд.

В итоге, Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали требование Управления Росприроднадзора по Нижегородской области о взыскании с предприятия всей суммы ущерба, причиненного окружающей среде - 784 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Штраф Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph