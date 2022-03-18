Около 800 тысяч рублей взыскали с ТД "Цвет" за загрязнение почвы в Дзержинске Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Росприроднадзор отстоял в суде требование о взыскании с дзержинского предприятия ООО "Торговый дом "Цвет" около 800 тысяч рублей за ущерб, причинённый почвам. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, предприятие привлекли к административной ответственности за нарушение экологических требований ещё в 2019 году. Мотивом для расследования стало обращение о специфическом запахе в дзержинской лесополосе недалеко от улицы Науки.

В рамках проверки было установлено, что ООО "ТД Цвет" произвело врезку в частично разрушенный и недействующий коллектор, не подключенный к городским канализационным сетям. В итоге стоки предприятия вытекали на рельеф местности в лесополосе в районе дома №3 на улице Науки.

Специалисты Росприроднадзора установили, что площадь загрязнённого земельного участка составила 490 кв. м. Отборы проб выявили превышения В пробах почвы были выявлены превышения по нефтепродуктам (до 3,8 раза), сере (до 31,6 раза), АПАВ и другим веществам.

По данному факту предприятие оштрафовали по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (Порча земель). Также был произведён расчет ущерба, причинённого почвам. Но оплатить его ООО "ТД Цвет" отказалось, и дело было направлено в суд.

В итоге, Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали требование Управления Росприроднадзора по Нижегородской области о взыскании с предприятия всей суммы ущерба, причиненного окружающей среде - 784 тысяч рублей.