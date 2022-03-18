Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Строительство развязки на улице Циолковского готово на 90%
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2022 17:18  [1] Евгений Люлин: Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению эффективного производства во все сферы жизни
19 апреля 2022 17:03  [30] Приём работ на соискание премии Нижнего Новгорода стартует 25 апреля
19 апреля 2022 16:31  [75] Почти 1000 человек посетили "Поезда здоровья" за первую неделю работы в Нижегородской области
19 апреля 2022 16:09  [95] Дождеприемные колодцы чистят в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству
19 апреля 2022 15:41  [105] Участники программы "Лидеры изменений" представили в Нижнем Новгороде свои проекты
19 апреля 2022 15:30  [139] Ремонт кровли пройдет в 10 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода
19 апреля 2022 15:23  [124] Специалисты нижегородского Россельхознадзора дали советы по выбору продуктов к Пасхе
19 апреля 2022 15:18  [174] Около 20 тонн автомобильных шин вывезли с начала весны из Нижнего Новгорода
19 апреля 2022 14:31  [161] Нижегородцам помогут бесплатно распечатать фотографии героев для "Бессмертного полка"
19 апреля 2022 14:05  [143] Около 800 тысяч рублей взыскали с ТД "Цвет" за загрязнение почвы в Дзержинске
Общество

Почти 1000 человек посетили "Поезда здоровья" за первую неделю работы в Нижегородской области

19 апреля 2022 16:31  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 1000 человек посетили "Поезда здоровья" за первую неделю работы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, за 5 рабочих дней "Поезда здоровья" посетили 15 населенных пунктов в Кстовском, Дальнеконстантиновском и Богородском районах. На этой неделе они работают в Лысковском и Вачском районах, а также в Вадском муниципальном округе.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, за первую неделю работы медицинские специалисты провели 2090 консультаций.

По их итогам 311 человек было направлено на дообследование и 64 - госпитализировано.

Напомним, что "Поезда здоровья" возобновили свою работу в Нижегородской области 11 апреля. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph