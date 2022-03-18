Почти 1000 человек посетили "Поезда здоровья" за первую неделю работы в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 1000 человек посетили "Поезда здоровья" за первую неделю работы в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, за 5 рабочих дней "Поезда здоровья" посетили 15 населенных пунктов в Кстовском, Дальнеконстантиновском и Богородском районах. На этой неделе они работают в Лысковском и Вачском районах, а также в Вадском муниципальном округе.

Как рассказал глава региона Глеб Никитин, за первую неделю работы медицинские специалисты провели 2090 консультаций.

По их итогам 311 человек было направлено на дообследование и 64 - госпитализировано.

Напомним, что "Поезда здоровья" возобновили свою работу в Нижегородской области 11 апреля.